Thalía refleja su sentido del humor hasta en la ropa que utiliza. Sin complejos ni complicaciones, la cantante usa las prendas que más le llamen la atención, como la pijama con la que se grabó hace unas horas para celebrar el éxito que alcanzó su nuevo material discográfico en tan sólo unos días. Cantando y bailando muy a su estilo, la mexicana vistió una pijama blanca con la palabra dickies escrita por todos lados. Cómoda con su elección, Thalía acudió a una cita con su quiropráctico, de quien tuvo que defender la prenda entre bromas.

"¿Qué me decías sobre mi pijama? ¿Qué decías antes? ¿Que me sentía, cómo?" preguntó Thalía a su terapeuta físico en un video en el que usó un filtró de corona de corazones. Siguiendo la broma y un poco expuesto, él contestó: "Que son muy bonitas". Según Thalía, esas no fueron las palabras con las que se refirió a la prenda minutos antes. "¡No! ¿Qué acabas de decir de mi pijama?", insistió la cantante mientras usaba un filtro que distorsionaba su voz, haciendo del momento algo aún más gracioso para el especialista y, por supuesto, para sus fans. Al final, con el mismo sentido del humor que Thalía, el quiropráctico reveló lo que le había dicho. "No dije nada sobre tu pijama", agregó él. Thalía continuó jugando con los filtros, algo que agradó al especialista que hizo algunas muecas mientras la cantante ponía filtros de Halloween en el celular.

Thalía se siente muy a gusto de mostrarse con pijama en sus publicaciones. Días atrás, a la cantante la sorprendió su esposo, Tommy Mottola, con varios globos con los que la felicitaba por estar en los primeros lugares de las listas de popularidad musical. Ella, con una pijama rosa y sin maquillaje, posó muy contenta para la cámara, sonriente y sosteniendo los globos con orgullo.

Thalía, fiel a sus gustos y ocurrencias

Además de la ropa con la que refleja su alegría, Thalía sigue su corazón cuando se trata de celebrar alguna festividad. Sin hacer caso a los comentarios negativos, la cantante irradia alegría y la presume a través de sus redes sociales. Uno de los momentos más recientes fue cuando puso su árbol de Navidad sólo horas después de que terminara la celebración del Día de Muertos -el 2 de noviembre-. "Ya saben cómo soy yo de acelerada. No me pude esperar, así que ya: árbol de Navidad, check!", dijo contenta al presumir el adorno navideño con el que ella y su familia han empezado a festejar las fechas de fin de año.

Sus ocurrencias contagian de alegría a todo aquel que convive con ella, como lo hizo cuando convirtió un vuelo privado en un restaurante de antojitos mexicanos. Abordo de la nave, la cantante invitó a comer a la tripulación y el staff que la acompañaba. "No hay nada como un súper taco en el avión", dijo la también actriz después de mostrar al mundo que en el vuelo llevaba platillos como barbacoa, chicharrón y algunos vegetales.

