Ana de la Reguera se encuentra en Las Vegas, con la agenda repleta de compromisos y ensayos, pues junto a su compatriota, el cantante mexicano Carlos Rivera, será la conductora de los Latin Grammy 2018 este 15 de noviembre. La actriz originaria de Veracruz, reveló en una entrevista a HOLA! USA que se siente muy nerviosa y emocionada por estar de nuevo al frente de una entrega de premios, tal como lo hizo en 2006 cuando presentó los MTV Video Music Awards Latinoamérica. Contenta por esta oportunidad de ser parte de la premiación que reconoce al talento musical latino, Ana también contó cómo serán los looks que llevará en esa gran noche, cómo se prepara para que todo quede perfecto y si su pareja, el también actor Tony Dalton la acompañará sobre la alfombra roja como lo hizo días atrás en un evento en México.

VER GALERÍA

¿Cómo llegó la propuesta de que serías la presentadora de esta edición de los Latin Grammy?

"Me enteré a través de mi publicista, en México, que me dijo que me habían invitado, que si quería conducir los Latin Grammy. Les dije que por supuesto y justo tengo un evento el día 14 para mi fundación Veracruz ANA, en el que había estado trabajando desde hace dos meses. Estaba medio complicado que pudiera hacer las dos cosas porque había que ensayar desde tres días antes para la entrega, entonces, por los Latin Grammy movimos todo. Y ya, se pudo lograr así que esty muy contenta".

¿Es algo que buscabas desde hace tiempo?

"No, pero se dio la oportunidad y estuvo increíble. Tuve la oportunidad de conducir los MTV Video Music Awards Latinoamérica hace ya unos años y también fue una experiencia muy padre. Se ha dado por invitación, afortunadamente y, digo, no es a lo que me dedico, yo soy actriz, pero es una invitación muy linda y sugestiva y yo encantada de participar".

¿Cómo es tu relación con tu copresentador Carlos Rivera?

"No había tenido el gusto de conocerlo. Nos conocimos apenas el domingo en Las Vegas, antes de empezar los ensayos".

¿Podrías darnos una pista de quién te va a vestir y cuántos cambios tienes contemplados?

"Tengo contemplados cuatro cambios. Llevo diferentes diseñadores. Me confeccionó un vestido especial Juan Carlos Obando, que es un diseñador latinoamericano que admiro muchísimo. Casi toda la joyería es de Bvlgari, me están mandando unas piezas increíbles de todos lados de Estados Unidos, algo extravagantes, digamos. Y llevo algunas cosas de Yves Saint Laurent, de Carolina Herrera también, unas cosas de Gucci y una combinación que me está haciendo mi país".

VER GALERÍA

¿Qué tanto estuviste involucrada en el diseño de tu vestuario?

Desde el principio. Más o menos lo que quiero es algo más elegante para algunas ocasiones, como la alfombra roja. Para el resto de los cambios algo más atrevido y diferente.

Notas relacionadas:

- ¡Guapísima! Ana de la Reguera enloquece a los internautas con sus fotos

- Enamorados, Ana de la Reguera y Tony Dalton debutan como pareja en una alfombra roja

¿Cómo cambiará tu rutina en los días previos a la entrega de premios?

Lo que estoy haciendo es portarme bien en la dieta para verme lo mejor posible. Y lo que va a cambiar es que me voy a Las Vegas a ensayar tres días y a estar dedicada a eso por completo.

¿Cómo te apoya Tony Dalton para esta que será una gran noche para ti? ¿Desfilarán juntos por la alfombra?

No, él no va a estar. Él va a estar haciendo una película, entonces no va a estar en Las Vegas.

VER GALERÍA

¿Tienes algún artista favorito que quieras que se lleve el gramófono dorado a casa?

¡Pues hay muchos! Me gusta mucho Natalia Lafourcade, El David Aguilar, me gustan muchísimo sus discos. Estoy emocionada de ver a toda la gente que va a presentarse esa noche.

Estoy nerviosa, sí, sobretodo porque es un programa en vivo y hay cosas que pueden salir bien o mal y tienes que estar en todo para que salga bien. Definitivamente, estoy nerviosa.

¿Qué sientes como mexicana de que este año sea Maná el grupo que reciba el reconocimiento a Persona del Año?

Me parece muy bien, llevan ya demasiados años en la música. ¡Está increíble!