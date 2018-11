La vuelta a los escenarios de las Spice Girls es uno de los regresos más esperados del momento. El único ‘pero’ de la nueva gira que arrancará el próximo 29 de mayo en Manchester es la ausencia de Victoria Beckham. Todo apuntaba a que la excomponente del grupo revelación de los 90 prefería centrarse en su faceta como diseñadora, por lo que había rechazado embarcarse de nuevo en una aventura musical. Sin embargo, según las últimas declaraciones de las que fueran sus compañeras, la conocida como Spice Pija ni siquiera fue invitada a participar en la gira.

En una entrevista en The Jonathan Ross Show, de la cadena británica ITV, Geri Halliwell explicó que “ella simplemente no quería hacerlo. Está muy ocupada con sus diseños y ha seguido hacia delante con ello”. “Nos habíamos dado cuenta de que ella no disfrutaba mucho”, añadió la Emma dando pistas de lo que finalmente acabaría por confirmar Mel C. No la habían invitado a participar. “He visto hace poco a Victoria y es obvio que nosotras tenemos contacto. Ella sigue siendo una parte importante de las Spice Girls, nos apoya y nosotras le apoyamos a ella, pero en realidad no le preguntamos”, aclaró la Spice deportista.

Por su parte, Victoria siempre se ha mantenido al margen de la polémica y las especulaciones sobre su ausencia e incluso les mandó un emotivo mensaje con motivo del anuncio del tour: "Hoy es un día muy especial para las chicas, anuncian su primera gira desde que cantamos juntas por primera vez en 2012. No me uniré a ellas en el escenario pero ser parte de las Spice Girls fue una parte enormemente importante de mi vida y les deseo mucho amor y diversión en su gira del año que viene. Sé que harán un espectáculo fantástico y que los fans presentes y pasados se lo van a pasar fenomenal".

Todo parece indicar que el regreso de la mítica banda pop será todo un éxito. Las entradas que salieron a la venta el sábado a las 10:30 de la mañana (hora inglesa), ya están agotadas. Por lo que tan solo una hora después anunciaron nuevas fechas para Londres y Manchester, además de una segunda cita en Coventry Ricoh Stadium. La gira comenzará el próximo 29 de mayo de 2019 en el Etihad Stadium de Manchester y terminará con las tres citas en la capital. Las cuatro Spice han agradecido la acogida de sus fans: “Gracias a todos por esta increíble reacción, ¡con muchas ganas de veros!”, escribían en Twitter junto una imagen en la que posan entusiasmadas.