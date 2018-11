El emotivo discurso de John Legend que hizo llorar a Chrissy Teigen

John Legend volvió a demostrar su profundo amor en público por Chrissy Teigen. El cantante pronunció un emotivo discurso que hizo que Teigen se emocionara hasta las lágrimas. Todo ocurrió durante la entrega de premios a las Mujeres del Año. Chrissy era una de las grandes homenajeadas de la noche y recibió el premio de manos de su esposo. El creador de éxitos All of Me se describió a sí mismo como un "esposo trofeo" y quiso demostrar con sus palabras cuánto amaba a su esposa.

“Hola a todos. Soy John. También conocido como el marido trofeo de Chrissy Teigen", dijo en tono de broma nada más comenzar. "A veces a Chrissy le gusta llevarme a la ciudad y mostrarme un poco en noches como esta, cuando la gente está tomando fotos. Yo tengo una carrera en la música pero todos sabemos quién es la estrella de la familia. Yo estoy profundamente enamorado de esta mujer, obviamente es mi esposa”.

El ganador del Grammy también se emocionó cuando explicó que él no era la única persona que adoraba a Chrissy, "Pero no soy el único que la ama. Muchos millones de personas que no están casadas o relacionadas con ella también la aman", dijo. “Donde voy conozco gente, fans, que solían pedirme autógrafos o me decían cuánto aman mi música. Ahora, el comentario número uno que recibo de las personas que solían ser MIS fans es cuánto aman a Chrissy".

John también explicó entre lágrimas cómo es su esposa, con la que dio la bienvenida a su segundo hijo a principios de este año, que de no haber sido por las redes sociales, el mundo se habría perdido su honestidad, su amor, su personalidad. “Ella inspira a tanta gente y a tantas mujeres. Quiero decir, ella es el tipo de mujer sobre la que escribes canciones. Grandes canciones internacionales galardonadas ... pero esto es sobre Chrissy ", dijo John hablando sobre su esposa.

Cuando Chrissy subió al escenario con un vestido de inspiración griega completamente blanco y con un hombro al descubierto, se quedó completamente sin palabras. "John ni siquiera lloró cuando estaba dando a luz. Esto ha sido muy bonito”, dijo mirando a su marido con los ojos llorosos. La pareja comenzó a salir en 2007 a raíz de conocerse en el set de la canción Stereo de John Legend. Ellos se casaron en una boda de cuento de hadas en el Lago Como, en Italia, y tuvieron dos hijos, Luna y Miles. El resto, como ellos dicen... "fueron felices para siempre".