Kim Kardashian no conoce límites cuando se trata de ayudar a los demás o de mantener a salvo su hogar. Por ello, la semana pasada, ante la emergencia del incendio Woolsey que azotó varias áreas de California, incluyendo el vecindario de Calabasas en donde tienen su hogar, la socialité y su esposo, Kanye West, se apresuraron a evitar que las llamas consumieron su hogar. De acuerdo a TMZ, la pareja contrató bomberos privados que ayudaron a mantener a salvo la propiedad, evitanto un desastre que pudo costarles mucho dinero en la mansión de 60 millones de dólares. La medida, lejos de ser egoísta, sirvió para que los hogares de sus vecinos también resultaran sin daño alguno.

Las llamas estaban cerca de la mansión de la estrella del reality Keeping up with the Kardashians, y de acuerdo a la publicación, está situada al final de una calle y limita con campo abierto. Si Kim no hubiera contratado a un grupo de bomberos, el fuego habría alcanzado el campo causando que las llamas se expandieran hacia las casas de sus vecinos. El equipo de bomberos se apresuró a cavar zanjas que evitaron la propagación del incendio, librando el área del siniestro.

El viernes pasado, Kim Kardashian agradeció públicamente a los bomberos por la gran labor que hicieron en cuanto las llamas del incendio, cuyas causas aún son desconocidas, se expandieron por distintos vecindarios. La celebridad regresaba a casa el jueves por la noche cuando desde su avión privado se percató de la magnitud del incendio. "Oren por Calabasas. Acabo de aterrizar de regreso a casa y me dieron una hora para empacar y evacuar nuestro hogar. Rezo porque todos estén a salvo", contó a través de sus Instagram Stories. Según la publicación, Kim y Kanye se hospedaron en un hotel cercano, en donde mantuvieron a salvo a sus tres hijos, North, Saint y Chicago.

Al igual que Kim, sus hermanos Khloé, Kourtney y Rob fueron evacuados de sus casas para evitar tragedias. Kourtney también publicó varios videos sobre el momento en el que empacó algunas de sus pertenencias para salir de casa junto a sus tres hijos. Kylie Jenner, la menor de las famosas hermanas, se encontraba en Baltimore de gira con su pareja, Travis Scott, cuando le informaron que el hogar en el que vive con su hija, Stormi Webster, podría estar en peligro por las llamas. "El fuego está muy cerca de mi casa. Deseo que todos estén a salvo. Espero lo mejor", escribió la empresaria a través de sus Instagram Stories.

El domingo por la noche, la empresaria detrás de KKW Cosmetics, su mamá y hermanas, agradecieron a los bomberos durante la ceremonia de los People's Choice Awards. Las chicas de la familia recibieron el premio a Mejor Reality Show y su discurso se enfocó en la valentía de la gente que se arriesgó para sofocar el incendio y mantener a la comunidad a salvo. "Nos gustaría dedicar este premio a todos los bomberos, oficiales de policía y a los primeros que respondieron a la tragedia", dijo Kim, de 38 años, ante el público y las cámaras. "A pesar de lo horrible que ha sido, es increíble ver el espíritu de cada persona involucrada", agregó.

Hay decenas de afectados por el incendio Woolsey

El hogar de Kim Kardashian y sus hermanas quedó a salvo de la tragedia; sin embargo, varias familias sufrieron pérdidas millonarias a causa de este desastre natural, cuya magnitud de daños aún es desconocida. La casa de Cailtyn Jenner, padre de Kylie y Kendall Jenner, es una de las que resultó dañada por el incendio. Por suerte, estuvo a tiempo de evacuar la propiedad evitando cualquier lesión física.

Gerard Butler es otra de las celebridades que se vio afectada por la catástrofe. Al regresar a su casa en Malibú, luego de ser evacuado, publicó una impactante fotografía de su casa hecha cenizas, completamente destruida por las llamas. "Son tiempos difíciles en California. Siempre inspirado por el valor, espíritu y sacrificio de los bomberos. Gracias a @LAFD", escribió junto a la fotografía en donde su semblante afligido dice más que mil palabras.