La familia más numerosa de Reino Unido presenta a su bebé número 21

Los Radford, la familia más numerosa de Reino Unido, no podrían estar más felices, pues han dado la bienvenida a su nueva integrante, la pequeña Bonnie-Raye, su bebé número 21. Chris, Sophie, Chloe, Jack, Daniel, Luke, Millie, Katie, James, Ellie, Aimee, Josh, Max, Tillie, Oscar, Casper, Hallie, Phoebe, Alfie y Archie ya pueden llenar de mimos y cariños a su nueva hermanita, quien nació el pasado 6 de noviembre. Sue Radford, la orgullosa mamá, compartió en sus redes sociales la buena nueva y detalló que su hija –la cual según ella y su esposo será la última bebé en casa –pesó poco más de 8 libras (3,7 kilogramos).

VER GALERÍA

La feliz madre, quien a sus 43 años ha tenido 20 partos, contó al tabloide The Sun que tardó sólo 12 minutos en dar a luz y que el resto de sus hijos estaban muy emocionados y que incluso, se ‘peleaban’ por ser los primeros en abrazar y cargar a la bebita. "Es un momento precioso cuando traes un recién nacido a casa y todos los demás hacen cola para cogerla en brazos".

VER GALERÍA

Parece que esta será la última vez que se viva esa emoción en casa, pues Sue y su esposo, Noel, de 47 años, han decidido que no tendrán más hijos. “Algunos deciden parar tras dos o tres niños… Nosotros lo hacemos después de 21", bromeó él. Pero con los Radford nada es seguro, pues previamente, con el nacimiento de Archie (su hijo número 20), habían anunciado que no tendrían más niños… y un año después aquí está Bonnie-Raye. Pero la decisión está tomada y han acordado que no habrá más pequeños Radford por ahí. “Ambos hemos decidido que no queremos más. Bonnie ha completado nuestra familia”, indicó Sue.

VER GALERÍA

La historia de los Radford resulta de lo más especial, ya que nunca se plantearon tener una familia tan numerosa. El primer hijo de ellos llegó cuando Sue tenía apenas 14 años. Pese a que sus familiares animaron a los jóvenes padres en dar en adopción a su bebé, ellos siguieron adelante hasta formar su gran familia. Curiosamente, Bonnie se llevará 30 años de diferencia con el mayor de sus hermanos, Christopher. Además de esto, a solo unos días de nacida, la bebé ya es tía, pues la hija mayor de los Radford, Sophie, es madre de tres niños.

Más notas como esta:

- Dijeron que se quedarían con 20 hijos, pero los Radford volverán a ser padres

- El curioso caso de las 16 enfermeras de un hospital embarazadas al mismo tiempo

La vida de los Radford

¿Y cómo es que logran solventar los gastos y manejar su hogar? Los Radford manejan una exitosa pastelería Morecambe Lancashire, con la cual logran subsistir, sin embargo, el control de gastos ni su perfecta organización logran ser algo tan simple, ya que a la semana gastan 400 euros en las compras, pueden llegar a consumir casi 5 galones de leche al día (18 litros) y tres cajas diarias de cereal.

A pesar de que la alegría embarga a Sue con la llegada de su bebé, aseguró que, tras pasar 811 semanas de su vida embarazada, no cree que vaya a extrañar el hecho de estar constantemente en ‘dulce espera’. “La ropa premamá irá a la basura en breve”, indicó. Ahora Sue y Noel se preparan para terminar de criar a sus otros hijos y disfrutar de sus nietos.