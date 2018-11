Luego de que Priyanka Chopra disfrutara de varias fiestas pre boda, ahora le toca a Nick Jonas despedirse de su soltería y así lo hizo saber a través de Instagram, plataforma que eligió para publicar una imagen donde se puede ver vestido de marinero y con el océano de fondo. "La fiesta de despedida de soltero está oficialmente en marcha", escribió el cantante.

Más tarde, compartió otra imagen donde podemos ver al intérprete luciendo un elegante traje negro y al pie de la fot escribió: 'Keep it classy'. Allí vemos a un Nick Jonas relajado, tumbado con una bebida en la primera fotografía, y observando el infinito sobre una barandilla que le separa del mar en la segunda. El intérprete de éxitos como Jealous o remember I told you aprovecha está disfrutando de sus últimos días de soltero, después del mes de festejos que la actriz ha tenido previo al gran día.

Recordemos que a inicios de noviembre, la actriz de Suits se vistió de blanco para disfrutar de su primera despedida de soltera, que tuvo lugar en el exclusivo Tiffany Blue Box Café de la Quinta Avenida de Nueva York, donde deslumbró con un diseño blanco de Marchesa. Tras este glamouroso plan, una de las actrices del momento ha pasado un divertido fin de semana en Ámsterdam donde ha sido sorprendida con una nueva despedida de soltera que la han organizado sus amigas, entre ellas Sophie Turner, su futura cuñada.

La feliz pareja contraerá matrimonio el próximo mes de diciembre en la India, país de origen de la novia, y es la propia amiga de Meghan Markle la que está corriendo a cargo con todos los preparativos. Por lo visto, su deseo es combinar las tradiciones de sus respectivas culturas, la hindú y la occidental, ya que ambas son muy importantes para ellos. La protagonista de Quantico y el excomponente de los Jonas Brothers anunciaron sus planes de boda en julio y en agosto celebraron una fiesta de compromiso hindú en Bombai, una ceremonia en la que se juraron amor eterno.