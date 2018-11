¡Los rumores se confirman! Desde el pasado 9 de noviembre se había anunciando el posible compromiso entre Dayanara Torres y Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios y este domingo la misma Dayanara ha confirmado lo que ahora muchos de sus fanáticos celebran: ¡está comprometida!

Con una tierna imagen que publicó en Instagram, la Miss Universo 1993 aclara las dudas y anuncia que aceptó la propuesta de matrimonio de su novio, a quien presentó ante el público a principios de octubre. “He asked & I said YES!!! Dije que Sí...!!! Me siento Bendecida. Blessed to have you in our lives... #DiosEsBueno #ElTiempoDeDiosEsPerfecto” escribió la ex de Marc Anthony junto a los hashtags “#MisHijosTeAman #iLoveYou #MySoulmate #MiAlmaGemela”.

VER GALERÍA

En la instantánea se puede ver a la pareja de perfil viéndose a la cara mientras la puertorriqueña presume del anillo de diamante cuadrado, tipo cushion de 6 quilates que lleva en su dedo anular, una joya que ya habíamos visto en una imagen que compartió en Twitter del día de Halloween, en la que posó junto a sus hijos Ryan y Christian -fruto de su relación con el cantante Marc Anthony-, una fotografía que despertó los rumores de compromiso.

VER GALERÍA

Recordemos que Dayanara se separó del intérprete de Valió la pena tras cuatro años de matrimonio y desde entonces se ha dedicado por completo a sus retoños, de 17 y 15 años de edad. Ahora, la modelo e 44 años está lista para dar el siguiente paso en su relación y parece que D’Esposito cumple con los requisitos que Torres busca en un hombre; como señaló hace un tiempo, lo que espera de una pareja es “que no me corte las alas, que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Este negocio no es fácil, y lo más importante es que tengo hijos, tiene que saber que sería tercera persona en importancia en mi vida, mis hijos son primero. Que me haga reír, una persona madura”.

VER GALERÍA

RELACIONADO: ¡Qué romántico! Dayanara Torres manda a su novio un mensaje de amor públicamente

Sus seguidores aplaudieron la buena noticia y le dejaron comentarios muy positivos y de felicitación en el post. “Se merece tocar el cielo con las manos esta hermosa mujer...Bendiciones Bella y que tu boda sea lo más rápido posible”, escribió una usuaria; “Que linda noticia Felicitaciones a los dos”, comentó otra fan. Incluso celebridades como Lili Estefan la felicitaron: "Y QUE VIVA EL AMOR!!!!!! Estoy feliz por ustedes, I love you my friend", escribió la conductora de El Gordo y La Flaca

¡Enhorabuena Dayanara!