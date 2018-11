EXCLUSIVA: así llegaba Gwyneth Paltrow, entre otros, a la fiesta de cumpleaños de Leonardo DiCaprio

Si hay alguien en Hollywood que sabe lo que es divertirse es Leonardo DiCaprio. El oscarizado actor cumple 44 años el próximo domingo y lo quiso celebrar con una fastuosa y multiudinaria fiesta a la que asistieron cerca de 500 personas, entre ellas la "realeza" de Hollywood, y que se celebró en el club exclusivo Spring Place de Beverly Hills. Una fiesta "de cine" a la que acudieron los recién casados Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk, y otros grandes amigos, entre los que destacó la presencia de Jennifer Aniston, que llegó junto a dos amigas, los actores Al Pacino y Robert DeNiro, la top Naomi Campbell, su íntimo amigo Tobey Maguire, Sacha Baron Cohen y Kate Beckinsale, entre otros.

En una de sus escasas apariciones en público, Beyoncé y Jay Z llegaron de los primeros a la gran fiesta organizada por la estrella de Titanic. Otro de los invitados fueron la cantante Rita Ora, el actor Andy García y el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, a quien fotografiaron a su llegada sin su pareja, Jennifer Lopez, aunque se desconoce si ella formó parte de la fiesta. Tras la velada se ofreció una cena para unos 50 comensales, íntimos amigos y familiares, en la terraza del club, a la que estuvo invitada la exreina de las ondas en Estados Unidos, Oprah Winfrey.

En medio de la celebración, todos los invitados le cantaron el cumpleaños feliz cuando apareció su tarta de cumpleaños, hecha de bizcocho y fondant de color azul (según E! News) con la inscripción "L 44th". DiCaprio cumple años en la cresta de la ola. El actor de El Infiltrado rueda su última película a las órdenes de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, junto a Brad Pitt (a quien no se vio en la fiesta) y cuyo estreno está programado para el 26 de julio de 2019. Será su vuelta a las pantallas después de tres años de descanso tras haber ganado el Oscar por su última película, El renacido. A su vez, prepara hasta tres filmes más, entre ellos su sexta película junto a Martin Scorsese.

Dieciséis años después de Gangs of New York , DiCaprio y Scorsese volverán a rodar juntos la que es ya su sexta película como tandem. Killers of the Flowers Moon será un filme basado en la novela homónima del periodista David Grann y comenzará a rodarse el próximo verano. La historia, basada en hechos reales, se adentra en la Oklahoma de los años veinte, concretamente en la Nación Osage. Por entonces eran las personas más ricas per cápita del mundo gracias al petróleo. Tras el descubrimiento de su preciado recurso, empieza una oleada de asesinatos y el FBI descubre una escalofriante conspiración.