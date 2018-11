Kylie Jenner está igual de preocupada que decenas de vecinos de su comunidad en Calabasas, California. Durante su estancia en Baltimore, en donde se encontraba acompañando a su pareja, Travis Scott, ña estrella del reality Keeping Up with the Kardashians se enteró de la catástrofe natural que ha sacudido a California. Desde el jueves pasado se han registrado incendios en la localidad que hasta el momento han consumido más de 2 mil acres. Las llamas no sólo se expandieron en las proximidades, sino que podrían afectar directamente a los vecinos provocando incendios en las residencias. "El fuego está muy cerca de mi casa. Deseo que todos estén a salvo. Espero lo mejor", escribió la empresaria a través de sus Instagram Stories.

VER GALERÍA

Kylie, a diferencia de sus vecinos, no se encuentra en casa. La joven Jenner está de gira con el padre de su hija Stormi Webster, a quien recién acompañó en el Royal Farms Arena, en donde el cantante contó con la presencia de la pequeña en el escenario. La familia de tres se encuentra a salvo de las llamas gracias a los viajes que desde hace semanas tenían contemplados y ha sido desde la distancia que Kylie Jenner ha tenido que coordinar a sus trabajadores de confianza para evacuar su hogar y mantenerlo a salvo de las llamas.

Notas relacionadas:

- ¡Impactante regalo de cumpleaños! Kylie sorprende a su mamá, Kris Jenner, con el coche de sus sueños

- Las joyas personalizadas de las celebs para rendir tributo a sus hijos

Kylie no es la única de la familia Kardashian - Jenner preocupada por la situación. Su hermana mayor, al regresar a California, desde la ventana de su jet privado pudo notar las llamas en la localidad en la que también tiene su casa. Al llegar, la socialité reportó en el mismo medio que las autoridades sólo le dieron una hora para tomar sus pertenencias y desalojar su casa para mantener a sus tres hijos fuera de peligro. "Oren por Calabasas... Los bomberos ya llegaron. Gracias a todos por lo que hacen por nosotros", escribió. "Están evacuando a la gente de sus casas", agregó.

VER GALERÍA

Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, también alertas por la situación

Las chicas Kardashian - Jenner viven en una privilegiada zona de California que, a pesar de la privacidad y los lujos del vecindario, cuando se trata de desastres naturales como los incendios que azotan el lugar, sólo les queda confiar en las autoridades y los bomberos encargados de mantener todo bajo control. Kourtney es otra de las hermanas que ante la emergencia tuvo que salir de su propiedad junto a sus tres hijos. La mayor de las Kardashian mostró una fotografía de la cajuela de su auto llena de ropa y pertenencias que logró sacar de su casa para mantenerse lejos del lugar mientras pasa la catástrofe. "Rezo porque todos se mantengan a salvo y protegidos de los incendios. Hoy no hay Calabasas", escribió.

VER GALERÍA

Al igual que sus hermanas, Khloé y Rob Kardashian están alertas y al pendiente de las instrucciones de las autoridades. Ambos hermanos se encontraban juntos y con sus respectivas hijas -True y Dream- cuando se enteraron del incidente. La comunidad, además, es famosa por alojar el hogar de otras estrellas de Hollywood, como Alyssa Milano, quien también se fue de casa. "Me acaban de evacuar de mi hogar por los incendios. Me llevé a mis hijos, mis perros, mi computadora y mis botas Doctor Marten", escribió con un poco de humor para tratar de aligerar la situación tan delicada que están viviendo.