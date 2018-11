La cantante Lady Gaga ha reivindicado durante un discurso de 25 minutos la importancia de implementar programas sobre salud mental para prevenir y saber abordar de manera profesional estos problemas. La protagonista de Ha Nacido una Estrella se ha sincerado sobre su propia salud al recoger un premio de la Fundación SAG-AFTRA de Beverly Hills en la tercera edición de los Patron Artists Award. “Desearía que hubiera un sistema establecido para protegerme y guiarme, un sistema que me dé para poder decir no a las cosas que sentía que tenía que hacer, un sistema que me permitiera alejarme de entornos laborales tóxicos o de trabajar con personas con un carácter seriamente cuestionable”, reclamó la artista.

Lady Gaga explicó durante su intervención que experiencias traumáticas del pasado se quedaron ancladas en su mente y regresaban en forma de destellos que la atormentaban. “Estos también eran síntomas de disociación y trastorno de estrés postraumático y no tenía un equipo que incluyera apoyo para la salud mental”, señaló Lady Gaga, cuya lucha contra la enfermedad acabó provocándole “dolor crónico, fibromialgia, ataques de pánico, respuestas de trauma agudo y espirales mentales debilitantes que incluían la idealización del suicidio y un comportamiento masoquista".

La cantante también hizo una petición a la Fundación que la premió para que colabore con su asociación Born this Way, dedicada a la sensibilización ante los problemas de salud mental. "Hubo días muy difíciles o en los que no pude vencer y no quiero eso para otros artistas ni para nadie", confesó la intérprete de Romance, por lo que reivindicó la implantación de programas especiales para ayudar a los miembros de la asociación e incluso se comprometió a hacer una donación en caso de que su iniciativa se ponga en marcha.

Lady Gaga cree que Hollywood también debería estar mejor preparado para asistir a los trabajadores de la industria del cine y la televisión que padezcan problemas psicológicos. “¡Cambiemos le mundo!”, clamó en su discurso en el que aseguró que nos encontramos ante “una crisis de proporciones épicas” y recordó que tras muchos de los tiroteos y masacres se encuentran personas que sufren este tipo de dolencias sin tratar.

Afortunadamente la estrella del pop ha logrado tratar sus problemas de salud y superar las experiencias traumáticas que vivió en el pasado y ahora el presente le sonríe. Lady Gaga triunfa como actriz tras protagonizar la película Ha nacido una Estrella junto a Bradley Cooper. Crítica y público han aplaudido no sólo el film, sino el papel de ambos, por lo que sus nombres ya suenan como posibles ganadores de un Oscar. Pero además, la cantante también está viviendo un momento mágico con su pareja, Christian Carino, con quien se habría prometido.