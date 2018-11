Ni Adamari López ni sus compañeros del programa Un Nuevo Día se imaginaban que el malestar que sintió hace unas semanas, en realidad se trataría de una enfermedad más delicada. La presentadora de Telemundo se encuentra hospitalizada después de que su salid se viera afectada por el virus de la influenza, que además de mantenerla lejos de las cámaras de televisión, también ha estado ausente en casa. Sin embargo, la ojiverde de 47 años cada día mejora su estado de salud y, según confirmaron sus compañeros del show matutino, pronto estará en casa.

La invitada de este viernes en Un Nuevo Día fue Ximena Duque, quien fue recibida por Marco Antonio Regil y Rashel Díaz. Con un look que el conductor definió como de "vaquerita" por las botas café hasta el muslo, sobre skinny jeans, crop top blanco y cinturón rojo, Ximena anunció que este día estaría plagado de buenas noticias. "Lo mejor es que Ada se está recuperando. Está muy bien y pronto la tendrán en casita, si Dios quiere", dijo contenta. "Le mandamos un besito a Adita", agregó Rashel pensando en su compañera, con quien se lleva de maravilla y es cómplice en sus bromas siempre llenas de risas.

La información sobre la enfermedad de Adamari López ha sido revelada a cuentagotas. Al principio la misma conductora fue quien informó a sus seguidores que no se sentía bien y que había acudido al médico en busca de un tratamiento para mejorar. Después, cesaron sus constantes publicaciones en las redes sociales y su ausencia en el programa fue bastante notoria. Ni su pareja, Toni Costa, revelaba información al respecto hasta que en una de sus historias confirmó que la puertorriqueña estaba hospitalizada, una situación que tenía muy triste a su hija Alaïa, de tres años de edad.

Fue la misma Adamari quien a través de sus representantes envió un mensaje a sus fans para agradecer por la preocupación que habían mostrado, un comunicado que sus compañeros de trabajo leyeron en Un Nuevo Día. “Nos dice que está muy agradecida en el hospital en el que se encuentra, con los doctores y con cada uno de los mensajes de apoyo y aliento de los televidentes”, leyeron Marco Antonio, Rashel y Héctor Sandarti. Días antes, mientras Adamari se encontraba en tratamiento, sus representantes daban un poco más de información. "La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López continúa recibiendo tratamiento médico especializado debido a una condición respiratoria que se le presentó tras una fuerte gripe", en el mensaje, replicaron las palabras de la también actriz que había pronunciado poco antes de ingresar al hospital. "Como saben la misma Adamari les comunicó a sus fans a través de su Instagram que había tenido que acudir al hospital: 'Me he sentido súper malita en estos días y no me ha quedado otro remedio que venirme a poner un suero'".

Alaïa, la pequeña que más extraña la sonrisa de Adamari López

Los fans de Adamari López extrañan su sentido del humor ante la cámara, pero no son los únicos que se vieron afectados con la enfermedad de la presentadora. En casa, su hija Alaïa no la ha pasado del todo bien con la ausencia de mamá, quien en todo momento está al pendiente de ella para jugar y tomar fotos o videos de las cosas que hace la pequeña día a día. Toni Costa es quien se ha encargado de distraer a la niña para que los días con su mamá en el hospital no sean tan pesados. Con juegos, paseos y diversas actividades fuera de casa, el bailarín mantiene a Alaïa con la mente ocupada; sin embargo, la niña aún espera el día en el que mamá entre por la puerta de su hogar para abrazarla. Mientras Adamari se encuentra hospitalizada, Toni Costa cuenta con la ayuda de su mamá para cuidar de Alaïa cuando él se encuentre fuera de casa. Sin embargo, el bailarín español es el principal apoyo de la niña, a quien también ha llevado al cine y se queda en los ratos libres en casa para jugar con ella.

