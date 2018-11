¡Dayanara Torres podría estar a un paso del altar! Después de que hace tan solo unos meses saliera a la luz su relación con Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios, la pareja ha dado un paso más en su relación. Según reporta El Nuevo Día la propuesta de matrimonio ocurrió el pasado sábado 27 de octubre tras la celebración del cumpleaños de Dayanara en un restaurante de Los Ángeles y fue una persona cercana a la familia la que informó del compromiso entre la reina de belleza y el productor al medio puertorriqueño.

Al parecer D’Esposito le pidió matrimonio a la hermosa presentadora con un anillo de diamante cuadrado, tipo cushion de 6 kilates que tenía a su vez pequeños brillantes alrededor. Antes de hacer la propuesta, D’Esposito comentó primero sus intenciones con la madre de su novia, Doña Lucy y con sus hijos Ryan y Christian. Aunque la Miss Universo 1993 no ha expresado nada públicamente de su compromiso, en una foto que compartió en Twitter del día de Halloween, en la que posa junto a sus niños -fruto de su relación con el cantante Marc Anthony- Dayanara luce un gran anillo que podría ser justamente la argolla que recibió tras darle el sí quiero a Louis.

Después de su divorcio con el cantante de “Vivir la vida”, la modelo se dedicó en cuerpo y alma a la crianza de sus hijos de ahora 17 y 15 años y dejó en pausa en amor, pero finalmente cupido volvió a tocar a su puerta. Torres ya había dicho que en una pareja lo que espera es “que no me corte las alas, que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Este negocio no es fácil, y lo más importante es que tengo hijos, tiene que saber que sería tercera persona en importancia en mi vida, mis hijos son primero. Que me haga reír, una persona madura”, comentó y al poco tiempo se supo de su relación con D’Esposito.

