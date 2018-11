Un par de meses atrás, Lili Estefan se despidió de su hijo mayor, Lorenzo, para que el chico iniciara una nueva etapa de su vida en la University of Southern California. Como coincidencia, la conductora de Univision y el equipo de El Gordo y la Flaca viajaron a California eta semana como parte de los programas que presentan en honor a su 20° aniversario al aire. A pesar de encontrarse en el mismo estado, Lili no pudo contener la angustia la noche del miércoles cuando se enteró de que en Thouosand Oaks un ex marino de 28 años arremetió en contra de varios jóvenes estudiantes en un bar. Tranquila de saber que su hijo estaba sano y salvo, la presentadora relató en el programa del jueves cómo fue que vivió esos minutos de angustia.

"Yo me desperté, saben que mi hijo se ha mudado a Los Ángeles, está en la universidad y, por supuesto, medio Miami me estaba llamando preocupado porque era noche de escuela en esta universidad", relató la conductora ante la situación de la que en minutos se enteró gran parte del país. Por un momento, Lili sintió terror cuando recibió las llamadas de sus conocidos preocupados por Lorenzo. "Yo había visto a mi hijo anoche y me desperté... No se imaginan el terror que se siente cuando uno de casualidad te pones a imaginar que tu hijo pudiese haber estado ahí", dijo.

Lili, poniéndose en la piel de os padres de familia que recibieron una mala noticia, explicó que a todos les causó gran sorpresa por el lugar en el que ocurrió la tragedia. "Mis condolencias para todas las familias de las víctimas y lo que están pasando en este vecindario que, Thousand Oaks, es un lugar súper tranquilo, donde nunca habían visto algo así", dijo asombrada del hecho que dejó sin vida al menos a 12 personas. Su compañero, Raúl de Molina, también se quedó sin palabras al informar de esta terrible noticia. "De entre todas las personas que conozco, me acuerdo que hace un año y medio atrás o dos años, la cantante Ninel Conde tenía a su hija que iba a esa universidad, una escuela reconocida aquí en California y una de las mejores", recordó.

Contenta de asegurarse que su hijo estaba bien, Lili publicó varias fotografías junto a él y sobre la noticia, escribió: "¡¡Juntos de nuevo en Los Ángeles!! Ayer llegando al hotel me esperaba mi tesoro Lorenzo, mi mejor regalo. Gracias a Dios por darme la oportunidad y la bendición de poder abrazar a mi hijo. Hoy desperté con la noticia de la masacre en #thousandoaks y la tristeza que estamos viviendo al ver a esos padres recibir la noticia que uno nunca quisiera escuchar. Mis condolencias para las familias de todas las víctimas", agregó.

Alan Tacher, un padre de familia que también se preocupó por el bien de su hija

Lili Estefan y Alan Tacher tienen algo en común: sus hijos, Lorenzo y Hannah, estudian en la misma universidad. Además, los chicos son grandes amigos y van juntos a todas partes. Incluso hace unas semanas, ambos conductores se encontraron en el estadio de la universidad para apoyar junto a sus hijos y sus amigos al equipo local de futbol.

Alan, durante la madrugada en su casa en Miami, se enteró del tiroteo y, en cuestión de segundos, miles de ideas pasaron por su mente cuando se imaginó que algo pudo haberle pasado a su primogénita. "Casualmente mi hija me manda unas fotos de su cara a esa misma hora y me puse como loco", dijo Alan durante la emisión de Despierta América. Por fortuna, la chica se encontraba bien y fuera de peligro en la universidad, muy lejos de donde ocurrió la masacre. "Gracias a Dios era otra cosa", explicó mucho más calmado.