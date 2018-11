Para Angélica Vale sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, siempre serán unos bebés. Por ello, encontrar una foto de hace un par de años en la que su hijo tenía apenas unos meses de edad, le causó una gran nostalgia, pues se dio cuenta de que los niños han crecido mucho desde ese entonces. Asombrada por cómo ha pasado el tiempo, la actriz mexicana compartió la foto en sus redes sociales en donde pudo hacer un comparativo con las postales más recientes de sus dos hijos.

Angeiliquita y Danico, como la actriz llama de cariño a sus hijos, tienen 6 y 4 años respectivamente. La foto que encontró Angélica es de 2014, cuando su hija aún era muy pequeñita pero quiso cuidar de su hermanito. La niña, aparece en la foto con un chupón rosado, contenta de poder sujetar entre brazos a Danico, aunque por seguridad, lo hizo con la ayuda de un adulto. El menor de la familia de Angélica Vale y Otto Padrón, era aún muy chiquito para posar ante la cámara, pero su imagen quedó plasmada mientras usaba un mameluco a rayas en colores rojo y blanco. "Throw Back Thursday, mis bebos hace cuatro años. ¡Qué rápido!", escribió la feliz mamá junto a la postal.

La enternecedora imagen contagió de nostalgia a los seguidores de Angélica Vale, que no dejaron de admirar a los niños y felicitar a la hija de Angélica María por la familia tan bella que tiene. La también hija de Raúl Vale suele publicar momentos muy enternecedores de la infancia de sus hijos. Además de la foto de hace un par de años, la orgullosa mamá publicó un par de Instagram Stories en donde sus hijos están en la cocina jugando a cocinar. Aunque Angeliquita no parece muy contenta de que su mamá la grabe, está muy entretenida mientras su hermano mueve con una pala de madrera el contenido de una cacerola de donde no deja de salir humo blanco. "¿Qué están haciendo? ¿Magia?", preguntó la feliz mamá de ver las travesuras de sus hijos. "¿Eres una bruja feliz?", dijo a su hija, quien negó con la cabeza estar contenta.

Angélica Vale y el talento que heredó a su hija

Si hay algo que no se puede negar en la familia de Angélica Vale es talento que corre por sus venas. La hija de un reconocido cantante y una actriz sin igual, no sólo siguió sus pasos en la música y la actuación, sino que ahora ha pasado ese talento a una nueva generación. Angeliquita debutó en televisión en julio pasado, cuando tuvo un pequeño papel en la telenovela que protagonizó su mamá, Mañana Será Otro Día.

Además de mostrar sus dotes actorales a temprana edad, la niña es una apasionada del baile. En las recientes vacaciones familiares a Cuba, la pequeña no paró de bailar al ritmo de la música latina que se encontró en una de las plazas. "¡Y que se le sale lo cubana a mi hija! ¡Viva el Caribe!", escribió feliz la mamá de presumir los mejores pasos de baile de la niña, en un video que tan pronto como pudo, publicó en sus redes sociales.

