Con su trabajo y disciplina, Eiza González ha logrado hacerse un lugar entre las estrellas de Hollywood, en donde su nombre cada día es más conocido gracias a su trabajo en From Dusk till Dawn o Baby Driver. Lo que pocos saben es que la actriz también tiene una voz privilegiada y años atrás, cuando protagonizó la telenovela Lola: Érase una vez, lanzó varios discos como solista. Eiza no se olvida de lo mucho que le gusta cantar y para deleitar a sus seguidores en Instagram, les obsequió un video en el que canta un fragmento de Part of your world, el famoso tema de la película de Disney, The Little Mermaid.

Durante un minuto, Eiza paralizó las actividades de sus fans que quedaron impactados al escucharla cantar. "Wow, cantas como princesa de Disney" y "Desearía que no dejaras de cantar. Tu voz es perfecta, hasta el día de hoy amo tu canción Masoquismo" fueron algunos de los comentarios que la actriz mexicana recibió luego de interpretar esa canción. A la par, la gente comenzó a especular que el video se trataba de una pista que la actriz les estaba dando, pues Disney está trabajando en la versión real de The Little Mermaid, y de inmediato los seguidores de Eiza comentaron que quizá ella será la protagonista. Sobre el video, la actriz se limitó a describirlo con el emoji de una sirena y un caracol.

La voz de Eiza González no fue lo único que llamó la atención de este clip. Sentada en la comodidad de una habitación blanca y decorada sólo con una almohada en forma de casete, la actriz vistió una playera blanca de tirantes. En lugar de su larga melena, Eiza portaba una peluca negra de corte al cuello y con flequillo, además de una gargantilla a juego, un look que a muchos les recordó a Mathilda, el personaje de Natalie Portman en la cinta de 1994, The Professional.

Eiza González, una sonrisa que no borran los años

Además de publicar en sus redes sociales con videos como el anterior y con fotos en las que muestra su belleza, Eiza González también hace un guiño al pasado con postales de su infancia. Días atrás, la actriz de 28 años se encontró una imagen muy tierna de cuando era apenas una niña y de inmediato la compartió con sus miles de seguidores. La foto muestra una bella sonrisa de la que pocas personas habían sido testigo hasta ahora.

Tomada en los años 90, una pequeña Eiza sonríe escondida detrás de un mueble en casa mientras usaba una sudadera rosada y decorada con Minnie Mouse. "Yo no fui", escribió la actriz sobre el recuerdo que enterneció a todos. Eiza, más contenta que nunca, ahora puede hacer memoria de esos días en los que aún no sabía lo que el futuro le tenía preparado. La actriz está muy feliz de ser parte de la escena de Hollywood, en donde su cara cada día es mucho más conocida, al grado de haberse presentado con mucho estilo en la pasada entrega de los Oscar.

