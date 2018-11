Los nervios de Alan Tacher, como los de muchos padres de familia, estuvieron muy alterados este miércoles por la noche, cuando se enteraron del ataque ocurrido en un bar en Thousand Oaks, en California, que cobró la vida de al menos 12 personas, entre ellos estudiantes. El conductor de Despierta Amércia se preocupó por el bienestar de su hija mayor, Hannah, quien desde hace unos meses vive en ese estado, en donde estudia la Universidad. "Cuando me llega a mí la noticia en la madrugada, de que había habido un tiroteo, me empiezo a poner nervioso", recordó Alan esta mañana en el show matutino de Univision.

Con la noticia que marcaba a California como el lugar de la tragedia, por la mente de Tacher pasaron muchas cosas en muy pocos segundos, que fueron interrumpidas por mensajes de Hannah. "Casualmente mi hija me manda unas fotos de su cara a esa misma hora y me puse como loco", contó Alan, quien pensó que su hija podría estar en peligro y enviándole fotografías de una situación tan delicada como el tiroteo. Sin embargo, la joven se encontraba sana y salva en su dormitorio, pasando el rato de forma tranquila y sin peligros. "Gracias a Dios era otra cosa", explicó mucho más calmado.

El sentir de Alan es el mismo que tienen los padres de familia que, como él, tienen a sus hijos lejos de casa en busca de una educación de calidad. Para Tacher, esta es la primera vez que se enfrenta a la situación de tener a su hija mayor al otro lado del país, y aunque sabe que es una chica tranquila y que no se mete en problemas, la preocupación por su bienestar siempre es una de sus prioridades como papá. "Imagínate que uno vive pensando en tus hijos, en tu familia, en si vas a ir a la calle. No hay que vivir con miedo, lo entiendo, pero también es increíble que tengamos que estar preocupados a todas horas porque hay una persona que va a salir a la calle algún día a hacer este tipo de actos", agregó en su postura como protector de sus también hijos -Nicole, Alex, Michelle y Liam-, así como de su esposa Cristy Bernal.

Hannah, con un grupo de amigos que está a su cuidado

A pesar de los peligros que existen, Alan Tacher reveló semanas atrás que se siente mucho más tranquilo porque ya conoció a los amigos de su hija, a quienes él mismo aseguró que ya considera sus brothers, entre ellos Lorenzo, el hijo de Lili Estefan. "Lo que ha pasado es que son muy unidos. Te lo digo y me da mucha tranquilidad porque son tres varones, ellos en el grupo, y mi hija. Van para todos lados juntos y me siento tan tranquilo", dijo en el segmento Sin Rollo. A punto de llorar, agregó: "Se lo dije a cada uno de ellos: 'Gracias por cuidar de mi hija'. Porque uno va con esa preocupación, de que le puede pasar algo, no sabes en dónde está ni qué hace. Y cuando veo la cara de Lorenzo que me dice feliz, al igual que sus otros compañeros, que van a cuidad de mi hija, me da mucha tranquilidad".

