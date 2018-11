Jazmin Grace Grimaldi y la experiencia que cambió su vida y la inspiró a seguir los pasos de su abuela

Un mes antes de que el Duque y la Duquesa de Sussex visitaran la isla de Fiji, Jazmin Grace Grimaldi brilló con luz propia a su paso por este país, ubicado en el Océano Pacífico. La visita de la hija del príncipe Alberto de Mónaco y Tamara Rotolo será recordada por siempre, pues gracias a ella la comunidad de Naidi recibió un nuevo centro comunitario, el cual es el primer gran proyecto de The Jazmin Fund, creado por ella a los 14 años, siendo tan solo una jovencita. Ahora, a sus 26 años, la hermosa rubia ve materializado este sueño y se confiesa con HOLA! USA acerca de lo especial que es este lugar y habla acerca de sus sueños y su carrera en el mundo del entretenimiento, justo como su abuela, la fallecida Grace Kelly.

VER GALERÍA La también actriz quedó encantada con la calidez de los habitantes de la aldea, la cual quedó devastada por el huracán Winston en 2016. Foto: Katie Edwards

Jazmin creció en lo mejor de dos mundos de contrastes: una modesta educación en Palm Springs, California y una vida como de royal cada vez que visitaba a su padre en Mónaco. Pero fue esta pequeña isla en el Pacífico Sur la cual le robó su corazón en 2006. Desde ese momento, se dio cuenta que tenía que ayudar a quienes más lo necesitaban y fue así como comenzó su organización. “Mis padres me enseñaron la importancia de ayudar a los demás desde una edad temprana, pero mi pasión por la filantropía fue algo que descubrí por mi propia cuenta”, expresó la actriz, quien ha logrado recaudar más de $50,000 dólares para la localidad de Naidi. “Mi padre y mi familia han expresado lo orgullosos que están por el trabajo que estoy haciendo”.

En cuanto a los sentimientos que guarda por Mónaco, la joven no tiene más que palabras de gratitud y amor. “Mi padre es una persona increíble. Él es alguien a quien admirar por muchas razones y tiene un gran corazón”, asegura. “Espero que podamos trabajar juntos, en un futuro, en proyectos humanitairos. Estoy orgullosa de tenerlo como padre y por poner el ejemplo a los demás, especialmente a los líderes mundiales, a quienes ha mostrado la importancia de hacer visibles los problemas de carácter humanitario y ambientales”. Jazmin también espera poder colaborar con la Fundación de la Princesa Grace.

Tu más reciente iniciativa se enfoca en las artes. ¿Eso fue inspirado por tu fallecida abuela, cuya fundación también ayuda a jóvenes artistas?

“Hace años, acudí por primera vez a los Princess Grace Awards en Nueva York con mi padre y con Charlene. Esa fue la primera vez en la que me introduje en el fantástico trabajo de mi abuela, así como conocer su legado, el cual continúa trabajando a favor de la comunidad artística. Estaba tan impresioana y orgullosa. Espero poder participar y formar parte de ello e incluso asociarme con la iniciativa de mi abuela algún día".

Fiji ha sido un lugar muy cercano a tu corazón por 12 años. ¿Qué es lo que realmente te tiene tan apegada a esta isla?

“Fiji me sorprendió en una manera en la que no sabía que existía. Nunca había experimentado una forma tan pura de amabilidad y generosidad por parte de un grupo de personas. Los fiyianos son realmente las personas más acogedoras, tan ansiosas por aprender y compratir. Aún hay una cultura tradicional que se preserva a lo largo de ese pequeño país con pueblos increíbles. Fiji cambió mi vida para bien. Es un lugar al que regresaré y nunca olvidaré".

¿Cómo beneficiará la construcción de este lugar a sus pobladores?

“El nuevo centro simboliza un nuevo espacio para nuevos bríos en los que los pobladores puedan venir juntos a crear hermosos recuerdos y construir una comunidad. Es asombroso lo que se puede lograr cuando todos hacen a un lado sus diferencias y vienen juntos a alcanzar una meta en común”.

Parte de tu esfuerzo para que esto fuera posible fue participar en el Rallye Aïcha des Gazelles en Marruecos...

“En marzo, (el Rallye) fue una increíble experiencia de vida y una que desearía repetir algún día. Mi prima Pauline (Ducruet) y yo participamos. Creo que fue una experiencia maravillosa que nos unió a las dos, a pesar que no estuvimos en el mismo equipo. Hemos mantenido una increíble relación a lo largo de los años. El rally realmente nos hizo más cercanas y nos apoyamos la una a la otra".

Te fracturaste un pie al inicio de la construcción de este centro. ¿Esto afectó tu trabajo en el proyecto?

"Me rompí el pie en julio, y eso representó un problema para mí en mi viaje rumbo a Fiji para ayudar a comenzar con la construcción inicial, pero a veces la vida tiene diferentes planes para uno. Aprendí a manejar la paciencia durante mi proceso de recuperación. No somos nada sin nuestra salud. Puse manos a la obra durante mi recuperación y recibía reportes semanales e incluso diarios de mis socios. Tan pronto mi doctor me dio de alta, me subí a un avión y ya estaba ahí lista para trabajar".

VER GALERÍA Jazmin sufrió una lesión poco antes de su viaje a Fiji y esto no fue impedimento para seguir con el proyecto. Foto: Katie Edwards

¿Qué sentiste cuando viste el proyecto terminado?

"Es muy difícil poner los sentimientos en palabras... cuando entré al lugar me sentí honrada, privilegiada de estar ahí y tan orgullosa de formar parte de un proyecto tan increíble con el mejor equipo. Estaba tan desbordada de felicidad que no podía dejar de llorar de emoción".

¿Qué sigue para The Jazmin Fund?

"Mi ilusión es que podamos continuar con los programas que acordamos en el último viaje. Quiero reforzar mi primer proyecto antes de moverme al siguiente. Cuando estuve ahí, ofrecimos un concierto el cual quedamos en organizar una vez al mes. Durante mi visita también investigué futuros proyectos potenciales para The Jazmin Fund junto con NGF y el Caukin Studio".

"Visitamos algunas escuelas que tenían la necesidad de tener un auditorio al aire libre, una institución con necesidades especiales y comunidades con la falta de sistemas de captación de lluvia para obtener agua potable. Amo Fiji y me encantaría continuar con proyectos prósperos ahí, pero mi ilusión es extender este tipo de planes hacia otras partes del mundo que lo necesiten".

¿Y profesionalmente?

"Comencé a trabajar muy duro en mi carrera actoral y como cantante. Mi objetivo es lanzar mi primer sencillo, Fearless, muy pronto. También actúe en mi primera película indie la cual se estrenará este año, y lleva por nombre Cicada. Perseguir una carrera en las artes no es para corazones débiles, ¡tienes que amarlo!".

Las vacaciones de invierno se acercan, ¿cómo las pasarás?

“Me tomo un día a la vez, pero para la temporada de vacaciones trato de dividir mi tiempo para ser capaz de ver a toda mi familia. La familia es muy importante para mí”.