La tierna manera en la que Ariana Grande mantuvo el equilibrio cuando estuvo a punto de caerse

¡El show debe continuar! Parece que ese es el lema de Ariana Grande, quien dio una lección magistral sobre cómo recuperarse de un ‘mal paso’ durante una presentación. La cantante de 25 años visitó el show de Ellen DeGeneres para interpretar por primera vez en vivo su nuevo sencillo Thank U, Next. Todo iba de acuerdo a lo previsto, pero poco después del primer minuto de la canción, sus tacones se atoraron con su vestido… Por suerte, ella lo arregló en un ‘abrir y cerrar de ojos’.

La actuación de Ariana estaba inspirada en una de las escenas de su película favorita, The First Wives Club (1996), la cual cuenta con la actuación de Goldie Hawn, Bette Midler y Diane Keaton. El foro del programa de Ellen DeGeneres estaba ambientado como si se tratara de una fiesta de boda con flores, mesas, manteles y sillas de color blanco, además de la cristalería propia de una fiesta así como un gran pastel al fondo. Ariana, vestida completamente de blanco, usó una chaqueta, una falda asimétrica con encaje y un par de botas altas, mientras que sus cantantes de apoyo, Victoria Monetand y Tayla Parx, iban del mismo color pero a diferencia de ella, usaron pantalones.

El incidente ocurrió en el 1'18'', luego de que bajara de una silla, a la que se subió para hacer unos pasos de baile. La parte más larga de su falda se atoró con sus botas y al descender de la silla y tratar de retomar su lugar al centro, estuvo a punto de tropezar. Sin embargo, logró dominar el momento a la perfección y siguió cantando, aunque no puedo evitar soltar una exclamación como de susto, pues de no haber actuado rápidamente, quizá la presentación de su sencillo no hubiera sido un éxito.

Luego del tropiezo, la intérprete dijo: “¡Oh por Dios!” y por unos segundos mostró a las cámaras una gran sonrisa como de alivio. En seguida, ‘Ari’ continuó como si nada hubiera sucedido y terminó de interpretar Thank U, Next.

Aunque Ariana suele ser reservada en cuanto a su vida privada, parece que en su más reciente sencillo la joven ha decidido romper su silencio acerca de algunas de sus más sonadas rupturas, pues en la canción menciona a los nombres de sus exnovios, entre ellos Pete Davidson y Mac Miller. De hecho, la semana pasada Ariana usó una de las líneas de su canción para responder a un comentario que Davidson hizo en referencia a sus intenciones matrimoniales con ella.

El comediante protagonizó un anuncio de Saturday Night Live en que el que hace una broma a la artista Maggie Rogers al preguntarle si se casaría con él, a lo que ella responde negativamente. Pete mira directo a la cámara y dice: “Cero y van tres”. Su exnovia, con la que se comprometió semanas después de comenzar a salir, no tardó en reaccionar a través de su cuenta de Twitter y le respondió: “Para alguien que odia la relevancia, sin duda te encanta aferrarte a ella. Thank U, next”.