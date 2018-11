Lili Estefan está muy contenta con la faceta de modelo de su hija Lina, quien debutó sobre las pasarelas a los 15 años. Ahora, con 16 años de edad y contenta con el mundo detrás de los desfiles, Lina se está abriendo camino en esta industria, que cada día la tiene más emocionada. Lili confesó que el futuro profesional de Lina va por buen camino, tanto que a la joven ya la buscan para más eventos. Como la madre amorosa y cuidadosa que es, Lili acompaña a su hija a cada uno de los desfiles en los que participa, pero su reciente viaje a Nueva York con la producción de El Gordo y la Flaca fue motivo para que Lina desobedeciera a su mamá después de decirle que no asistiera a ningún desfile sin ella.

Lina se presentó en las pasarelas el fin de semana pasado, esta vez sin que su mamá la acompañara. La conductora de El Gordo y la Flaca reveló que la joven no quiso perder esa oportunidad y aunque mamá no la acompañara, ella decidió por sí misma qué hacer. "Como regresé en la noche de Nueva York me perdí de esto señores, mi hija se me fue a modelar. Bueno, no puedo decir que sin mi permiso, pero yo le pedí que como yo no estaba 'hija mejor no vayas que tu mamá no está', pues no, ella quería modelar y se fue con mi querida estilista Claudia Zuleta y Giannina Azar, la diseñadora dominicana que yo me he vestido varias veces de ella", reveló la Flaca en el programa de Univision.

Lina es una chica bien portada y aunque desobedeció a su mamá, no omitió informarle lo que hacía y en dónde estaría. "Me la pidieron y Lina solo me puso un mensaje de texto: 'Mami estoy en camino a hacer un fashion show, espero que no te moleste', yo diciéndole que no y ella se me escapó y se fue", agregó la presentadora. A pesar de que la desobedeció, Lili no está molesta con la acción de su hija, quien en todo momento se ha mostrado como una chica madura y muy responsable. Por ello, contenta Estefan agregó: "Felicidades a mi Lina, la verdad".

Lina, una modelo en potencia

La hija de Lili Estefan desfiló muy sonriente con un vestido corto a rayas de color azul y anaranjado. El look, que la presentadora compartió en su cuenta de Instagram, estuvo completo con un par de botas altas estilo gladiador y en color azul. Después de ver las imágenes del desfile de su hija, Lili las compartió con el mundo entero para presumir el talento de Lina. "Que se me sale la baba. Mamá orgullosa. Gracias @claudiafashions por la oportunidad y muchas felicidades para @gianninaazar esta ¡increíble diseñadora dominicana!", escribió junto a las imágenes.

Lili, agradecida por el cuidado que tuvo su hija durante el show, expresó: "Gracias por esta linda oportunidad para Lina, en cada evento se aprende algo nuevo y gracias por ocuparte de ella en todo momento. Los niños son la esperanza del mundo y se merecen toda nuestra ayuda. ¡Te amo amiga! Mamá orgullosa", dijo feliz de saber que su amiga estuvo acompañando a su hija en todo momento.