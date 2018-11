Todos los días, Francisca Lachapel sorprende con un look nuevo con el que aparece frente a las cámaras. Orgullosa de su estilo y fiel a sus gustos, la conductora de Despierta América posa con el outfit del día para después mostrarlo a sus seguidores en sus redes sociales. Esta semana, la ex Reina de Nuestra Belleza Latina se apegó a los colores del otoño y con un coordinado en tono verde esmeralda, causó furor entre sus fans que de inmediato empezaron a preguntarle por su estilismo, dónde lo había comprado y cómo podían conseguir una igual; además de resaltar lo guapa que luce.

Francisca llevaba un diseño de Magenta Boutique, compuesto por un pantalón ajustado, a la altura del tobillo, y un top de manga larga que destacaba por las ondas que se crean gracias a un maxi cinturón del mismo color. La ex reina de belleza resaltó su look monocromático con el pelo suelto peinado de lado en largas ondas sueltas. "Francisca, quiero saber en dónde compraste esa ropa", le comentó una de sus fans. Contenta porque el look gustó mucho entre la gente, respondió que había dado los detalles en su publicación.

Junto a la pose con el look que todas quieren, Francisca Lachapel envió un inspirador mensaje para quienes se toparon con la foto. "Hay suficiente fuerza dentro de ti para superar cualquier cosa en esta vida", escribió la presentadora de Univision. Para completar el look que muy contenta lució, Francisca se puso en manos del profesional Carlos Martinez, quien puso su toque en el maquillaje que la dejó radiante.

Francisca Lachapel no teme a los colores, por ello es que cada temporada la recibe con un clóset lleno de estilos y colores. Esta misma semana apareció en pantalla con un abrigo corto en tono ladrillo de Garota, lleno de estilo para los días de verano. Meses atrás, Francisca se convirtió en el referente de estilo del verano, cuando aparecía en el set con vestidos floreados que inspiraron a sus seguidoras a imitarla para lucir bellas, femeninas y llenas de color en los días más soleados del año.

La sonrisa de Francisca Lachapel, el accesorio que mejor le queda

Cada uno de los looks de Francisca Lachapel cuenta con un accesorio muy especial: su sonrisa. Desde hace meses, la conductora mantiene una relación amorosa con un misterioso hombre de quien ha optado por mantener la identidad en secreto. Su felicidad se ve reflejada en su actitud y la sonrisa con la que se muestra todos los días en el show matutino. Las cosas entre ambos van por buen camino y, según contó Lachapel, ya han hablado de un futuro juntos. "La relación va viento en popa, esperando, dándole chance a que crezca más, a que venga el matrimonio, a que vengan los hijos y todas esas cosas. Estoy muy completa en ese sentido”, dijo a People en Español.

Sobre mantener oculta la identidad de su novio, agregó: “Yo quería compartirles que estaba en un momento de tranquilidad emocional, de felicidad, de que estaba enamorada. Era como decirles ‘mira no solo lo que pasa en mi vida son cosas que me hacen llorar. También hay cosas que me hacen sentir feliz, especial y estoy en una relación’", dijo Francisca en su entrevista hace unas semanas. "Pero nada iba a ir más allá de eso. Solamente que ahora hay estos comentarios muchas veces malintencionados de ‘lo está escondiendo’. Yo no lo estoy escondiendo, contó.

