A esta joven mesera le pidieron solo dos vasos de agua y recibió una propina millonaria

Bien se dice que ‘el trabajo duro siempre trae recompensas’, eso es algo que sin duda alguna nunca olvidará Alaina custer, una joven estudiante que además de asistir a la escuela, en sus tiempos libres desde hace ya unos años trabaja como mesera en un restaurante de comida rápida en Carolina del Norte. Hace pocos días su historia se dio a conocer por casi todo el mundo al recibir una bondadosa propina, pero… ¿cuánto dinero recibió, que el hecho la hizo tan popular?

La chica estudiante se encontraba como un día cualquier en su jornada laboral, cuando llegaron al restaurante dos sujetos y le pidieron dos vasos de agua, ella en seguida los trajo y minutos después que regresó a la mesa con el objetivo de tomar la orden de los alimentos, se llevó la mejor de las sorpresas que había recibido en los últimos años, las personas se habían marchado dejando sobre la mesa bastante dinero y una nota que decía 'gracias por la deliciosa agua', hecho que Custer no podía creer.

Alaina, compartió a The News & Observer sus impresiones: “la verdad es que no pensaba que fuera real, era un enorme montón de billetes de cien, comencé a temblar y sólo dije ¿qué es esto?, pensé que alguien me estaba haciendo una broma, intente contarlo, pero no podía y mejor pregunte al dueño del negocio Brett Oliverio, pero él con una sonrisa en la cara me dijo que él tampoco tenía idea”, finalizó emocionada. La propina fue 10,000 dólares (nada más y nada menos que $198,908.50 pesos mexicanos), pero... ¿quiénes son esos dos jóvenes responsables de tan bondadosa propina?

Aunque parecía una mentira, todo fue real y la identidad detrás de esos dos clientes no tardó en darse a saber, puesto que captaron toda la efusiva reacción de Alaina, debido a que uno de ellos es un reconocido youtuber llamado Mr. Beast y el ahora famoso video se encuentra en su canal de YouTube, con casi 10 millones de visualizaciones. La joven, al recibir tan inesperada recompensa por su trabajo y siendo esta la más importante, decidió compartir el gesto que tuvieron con ella y repartió parte del efectivo con sus compañeros de trabajo, quienes también son estudiantes. El conocido youtuber regresó más tarde al negoció, Alaina lo abrazó y agradeció con mucha simpatía y efusividad el tan noble gesto que había tenido con ella.