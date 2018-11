A principios de agosto pasado, Shaila Dúrcal alertó a sus seguidores cuando publicó en sus redes sociales que había tenido un accidente que le hizo perder parte de su dedo índice derecho. Para la cantante no fue nada sencillo recuperarse de aquel incidente que los médicos han calificado como traumático. Poco a poco la hija de Rocío Dúrcal ha ido mejorando y tras meses de rehabilitación, Shaila aparece más tranquila. Así luce en la fotografía más reciente de su esposo, Dorio Ferreira, quien publicó la primera imagen en la que se aprecia la mano de Shaila después del accidente.

Sonriente, sin maquillaje, pero con un semblante muy calmado, Shaila posó para la cámara de su esposo mientras almorzaban en un restaurante. "¡Shai agarrando fuerza después de su terapia!", escribió el músico y productor junto a la foto en la que Shaila come tranquila un sandwich. Horas antes, ella había hecho una publicación en la que informaba a sus seguidores que se dirigía hacia el médico para una de las citas posteriores al accidente. "¡Camino a rehabilitación! ¡Poco a poco vamos mejorando! ¡Gracias a todos por el apoyo y buenas vibras!", explicó la mujer de 39 años en su perfil de Instagram.

Semanas atrás, Shaila reveló en el programa de Univision, Despierta América, que la "amputación traumática" fue un proceso complicado en el que contó con el apoyo de su hermana, Carmen Morales. “Perdí desde la uña, pero no he perdido el hueso. Voy a tener toda la movilidad, estoy bien”, indicó la cantante. “Fue muy rápido, muy traumático. No me gusta hablar de lo que pasó en sí, porque es un proceso que uno tiene que ir superando, sobre todo cuando te hace perder una parte de ti, por muy poquito que sea una parte del trocito del dedo índice”, explicó.

Shaila no había mostrado su mano desde entonces y en sus apariciones públicas la cubría con vendas o guantes acondicionados para ocultar la herida. En sus publicaciones en las redes sociales, Shaila posaba con el símbolo de la victoria, pero sin remover los vendajes de su dedo. La intérprete de Convénceme agregó que la cicatriz será muy visible cuando se encuentre en el escenario, pues está acostumbrada a señalar mientras canta sus éxitos.

Shaila Dúrcal, reservada sobre el accidente que le causó este cambio en su vida

A pesar de que ha sido muy abierta con sus fans sobre lo que pasó en su mano derecha, la cantante prefiere mantener al margen los detalles de cómo fue el accidente que causó la amputación de su dedo. En agosto pasado se limitó a informar a sus fans que algo iba mal. “Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Los quiero”, escribió. Una semana después de su publicación, Shaila Dúrcal reapareció en las redes con una venda en la mano derecha. La cantante de 39 años publicó un video en el que ensayaba para su gira en Estados Unidos, con el que demostró que, a pesar del dolor en su mano, no estaba dispuesta a cancelar sus presentaciones.