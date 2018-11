Natalia Barulich nos habla de su relación con Maluma y de su faceta como DJ

Sólo con verla, entendemos por que Maluma cayó rendido a sus pies. Sí, estamos hablando de Natalia Barulich, quien ha demostrado ser más que una cara bonita, pues detrás de esa joven de enigmática mirada y abundante cabellera castaña, está una chica con sueños, metas y sobre todo mucho talento. En la nueva edición de HOLA! USA, la bella Natalia –quien tiene ascendencia cubana y croata –posó por primera vez para nuestras páginas y además, abrió su corazón para hablar acerca de sus proyectos a nivel musical y de su paso por las pasarelas. En esta conversación, la modelo de 25 años también habló sobre la bonita historia de amor que vive desde hace año y medio con uno de los hombres más codiciados del momento.

Natalia no podría estar más feliz, pues gracias a la música encontró al hombre que la hace sonreír. Su historia con Maluma comenzó cuando grabaron el video musical de Felices los 4 y desde entonces forman una de las parejas más encantadoras del mundo del entretenimiento. La también DJ nos detalló como es su relación con el colombiano: “Es divertido estar en una relación tan pública. Juan Luis (nombre real del cantante) y yo somos personas muy privadas pero estamos constantemente a la vista del público. No podemos ocultar cómo nos sentimos el uno con el otro. Lo amo mucho y me siento más feliz cuando estoy con él”.

Podría pensarse que al ser famosos, en sus actividades figuran las actividades más excéntricas, pero Natalia confesó que son como cualquier pareja de enamorados que simplemente quieren estar juntos y pasarla bien. "Nos gusta pasar nuestro tiempo libre haciendo cosas normales. Vamos a cenar, compartimos un buen vino, vemos películas, damos un paseo romántico y jugamos con nuestra perrita Julieta".

Entre la moda y los escenarios

Antes de que Natalia se abriera paso en la industria del modelaje, ella se dedicaba a la danza. Por años, estudió esa disciplina hasta que sus metas profesionales la llevaron por otros caminos. “Cuando decidí retirarme del ballet tenía la intención de convertirme en actriz y cantante. Pero una vez que estuve en un shooting en Los Ángeles, me enamoré de esto (el modelaje). Cada producción era una experiencia nueva, interesante y diferente. Lo mejor de todo es ver el resultado final, con fotos tan lindas”.

En esta entrevista, realizada por nuestra revista hermana ¡HOLA! Colombia, Natalia recordó cuando empezó a llamar la atención de las agencias de modelaje por su encanto y fue así como logró uno de sus más grandes sueños: convertirse en una Guess Girl. Luego de esas primeras oportunidades, llegaron otras más y su carrera de modelo repuntó. Sin embargo, la inquietud de ser cantante seguía presente, así que puso ‘manos a la obra’ y junto con una de sus mejores amigas creo una agrupación, con la cual se ha presentado en varias partes del mundo.

“Estoy concentrada en mi carrera musical. Junto con Esther Anaya, formamos un grupo de dos mujeres llamado Atmsphre. Soy vocalista y DJ, y hemos actuado en Estados Unidos, Medio Oriente, Europa, e incluso en Bali”. Natalia y Esther acompañaron a Maluma en su gira F.A.M.E por Europa, donde fueron las encargadas de abrir sus presentaciones en escenarios tan importantes como el Ziggo Dome, en Ámsterdam o la Arena Wembley, en Londres.