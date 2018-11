De un tiempo a la fecha, Lili Estefan es muy abierta con cuestiones de su vida privada. Gracias a las redes sociales abrió un nuevo canal de comunicación con sus seguidores, a quienes mantiene al tanto de los pormenores de su día a día al igual que el de sus hijos Lorenzo y Lina. Sin embargo, detrás de su gran sonrisa, hay detalles de su vida que a pesar de que ha mantenido en secreto, decidió revelar de la forma más sincera en la que podría contar su historia. En una entrevista con su compañera Tanya Charry, la conductora de El Gordo y la Flaca miró hacia un doloroso pasado en el que, confesó, estuvo a punto de no haber nacido.

VER GALERÍA

Lili recordó su infancia en Santiago de Cuba, mismo lugar de su nacimiento. De niña llevaba una vida muy sencilla rodeada de animales y, por supuesto, de mucho amor. "Yo crecí en el campo, muy guajira, me traían la leche ordeñada de la vaca", contó a su amiga y colega. Entre esos recuerdos, Lili reveló uno muy importante sobre el 20 de marzo de 1967, el día en el que nació. "En el momento en que iban a hacer la cesárea se dan cuenta que yo me había defecado dentro del estómago de mi mamá y no solamente eso; sino que me la tragué. El doctor le dice a mi papá '¿a quién salvamos, a la madre o a la hija?'", contó sobre aquella decisión tan difícil que tuvo que tomar su papá. Por fortuna, ambas salieron bien del alumbramiento.

Notas relacionadas:

- ¿Cómo nació la amistad entre Thalía y Lili Estefan?

- Lili Estefan dedica un emotivo mensaje a su hijo Lorenzo por su cumpleaños

A pesar de que los médicos hicieron un verdadero milagro con el que salvaron a las dos, Lili tenía la duda de lo que su padre pudo haber contestado en ese momento tan crítico. "Me tardé muchos años en preguntarle a mi papá ¿qué tú le dijiste al doctor?, el día que me sentí preparada me dijo: 'Obvio le dije que tu mamá porque pensé que podía tener otros hijos"", confesó.

VER GALERÍA

Lamentablemente, esa no es la única historia sobre su mamá que la marcó desde muy pequeña. Lili, a la corta edad de 10 años, se enfrentó a una tragedia familiar cuando su mamá tuvo un ataque al corazón que le costó la vida. En ese entonces ella era aún muy pequeña para asimilar en pocos días lo que había sucedido, por ello es que cuando vio que tiempo después sacaban las pertenencias del clóset de su madre, ella quedó muy marcada. Desde aquel día, Lili conserva un reloj, un anillo y un traje con los que recuerda con cariño a la mujer que le dio la vida.

Lili Estefan, una mujer siempre sonriente

A pesar de las malas rachas de su infancia, Lili Estefan tiene un ánimo bastante positivo que se nota reflejado en su gran sonrisa. La compañera de Raúl de Molina en la televisión, guarda un recuerdo muy lindo de su madre y para honrarla decidió llamar a su hija Lina. Lili contó que en la joven de hoy 16 años, mira la misma chispa que su mamá.

VER GALERÍA

La confesión de Lili a Tanya se suma a la lista de charlas en las que Lili abre su corazón para contar un capítulo de su vida que resultó bastante complicado. Otro de ellos, quizá el que más le afectó en su vida adulta, fue su divorcio de Lorenzo Luaces, el padre de sus hijos. Meses atrás, la conductora explicó que su separación se debió a una infidelidad de parte de él, de la que tuvo que pagar una gran cantidad de dinero a un chantajista para evitar que las evidencias salieran a la luz y afectaran a sus hijos.