El jurado de Nuestra Belleza Latina tomó decisiones muy drásticas durante la quinta gala del reality de Univision, mismas que dejaron a todos sorprendidos, en especial a las participantes. Giselle Blondet, Jomari Goyso, El Dasa y Denise Bidot no están del todo contentos con el desempeño de las chicas en la Universidad y, como una medida para que den lo mejor de sí en la competencia, optaron por que esta semana fueran dos chicas las que abandonaran la competencia. Al final de la noche, Carmen Batiz, de Puerto Rico, fue eliminada por el voto del público mientras que Vanessa Elvira Reyes, Los Ángeles, salió por su desempeño ante las cámaras.

Alejandra Espinoza, ex Nuestra Belleza Latina y conductora de esta edición del reality, dio pie a la noticia que nadie esperaba este fin de semana. "Con una mansión a punto de explotar, pues requería medidas extremas y para tomarlas, recibimos a nuestra presidenta de jurado, Giselle Blondet", explicó. El semblante de Giselle, quien apareció en el escenario con un largo vestido verde de escote profundo y abertura hasta la pierna -un diseño de Nathalie Kirado-, parecía un poco preocupado por la noticia que estaba a punto de dar.

Frente a Andrea, Arana, Ceylin, Carmen, Elvira, Massiel, Nancy, Yaritza, Migbelis y Vanessa, Blondet explicó: "Alejandra, esta semana estuve visitándolas en la Universidad, en la mansión de Nuestra Belleza. ¿Por qué? Porque mis compañeros del jurado y yo estamos realmente sorprendidos porque no sentimos que -chicas, se los estuve comentando-, no están dando el 100%, no le están demostrando a nuestra gente que tomamos una buena decisión en Las Vegas cuando decidimos de entre miles de chicas, que ustedes eran las que merecían estar aquí", dijo con seriedad.

Giselle, además, confirmó que los mensajes que los fans del programa envían a través de las redes sociales son tomados en cuenta y con el celular en la mano, leyó uno de ellos en el que la crítica hacia las chicas no tiene límite. "Mi opinión clara y directa. Creo que en este grupo de chicas no hay ninguna con talento ni preparación para estar en Nuestra Belleza Latina. Ninguna proyecta nada en la pantalla", fueron las fuertes palabras que resonaron en los jueces para tomar esta decisión.

"Chicas, esto es lo que la gente siente de ustedes. Es increíble. Demuestren que ustedes tienen ese talento que nosotros vimos. Esta noche, y a ver si las motivamos un poco, vamos a tomar una decisión muy drástica. Aparte de la chica que se va por el voto de nuestro público, también se va otra chica, pero esta vez por el desempeño", agregó frente a las entonces 10 habitantes de la mansión.

La despedida de Elvira, un adiós por su desempeño

La eliminación estuvo entre Andrea y Elvira; y aunque Giselle reveló que ella y los demás miembros del jurado no creen que Andrea se logre conectar con el público, Elvira fue eliminada por no mostrar un progreso luego de que sus compañeras la salvaran la semana pasada. Para Elvira fue una noticia que, a pesar de que aceptó con entereza, se notaba la tristeza en su rostro, del que jamás borró la sonrisa. Al final, Alejandra Espinoza reveló que la próxima semana serán tres chicas quienes tendrán que empacar sus cosas para salir de la mansión de Nuestra Belleza Latina.