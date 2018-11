Daniel Sarcos y Alessandra Villegas celebran el primer baby shower de su bebé

Este fin de semana, Daniel Sarcos y Alessandra Villegas celebraron el baby shower de su primer hijo en común. Rodeados del cariño de sus seres queridos, los presentadores de televisión festejaron en grande la próxima llegada de su bebé, del cual sabemos hasta el momento que es un varoncito. A pesar de que Daniel ya ha sido padre en dos ocasiones anteriores, curiosamente este fue el primer baby shower al que había acudido en toda su vida. Los futuros papás disfrutaron de la compañía de amistades tan entrañables, como Rashel Díaz, quien llegó acompañada a la fiesta con su hija Daniela.

A través de su cuenta de Instagram, Rashel compartió unas fotografías junto a su hija con Daniel y Alessandra, quienes no podían estar más felices. La presentadora de origen cubano tiene una gran amistad con ambos, pues a Daniel lo conoció en Un Nuevo Día (Telemundo), programa en el que trabajaron juntos por muchos años.

Emocionada por el nacimiento de Baby Sarcos Villegas, apodo cariñoso con el que se refieren al bebé, Rashel les dedicó unas palabras y hasta una pícara broma al futuro papá: “Me parece mentira que ya pronto mi querido Daniel Sarcos será abuelo... Opps!! Perdón, quería decir papá hahaha. Ahora sí, en serio, me parece mentira que pronto podré cargar a mi querido #BabySarcosVillegas. Los quiero mucho y me encantó compartir una tarde tan especial con ustedes, y como siempre ¡llena de sorpresas! Saben que siempre cuentan conmigo. Amiga Alessandra Villegas estás más hermosa que nunca”.

El evento fue de lo más divertido gracias a las payasitas Nifu Nifa, quienes ambientaron el lugar con los clásicos infantiles. También hubo un micrófono abierto para karaoke, además de que los invitados disfrutaron de una mesa de postres, un gran pastel, entre otras delicias. Daniel y Alessandra la pasaron de maravilla en el baby shower de su bebe y hasta se dejaron ver cantando y bailando con las simpáticas payasitas.

La mejor noticia de todas

La pareja no podría estar más feliz y plena por la llegada de este nuevo integrante a su familia. Sin embargo, meses atrás el panorama no era muy favorecedor para ambos, ya que se les estaba dificultado concebir un bebé. En entrevista exclusiva con HOLA! República Dominicana, Alessandra reveló que llevaban ya un tiempo buscando un bebé, pero la situación se estaba complicando debido a una cirugía que tuvo hace un par de años.

“Yo fui a mi cita con el ginecólogo porque quería hablar con él seriamente ya que me había realizado una operación, hace dos años aproximadamente, bastante delicada, en el útero, tuve unas complicaciones durante la operación”, detalló. “Ya tenía un tiempito buscando bebés y nada... Entonces hice una cita con él, que me hablara claro y que me dijera cuáles eran las posibilidades de tener bebés”, continuó. Alessandra jamás imaginó que, en esa cita médica, le darían la noticia de su vida: su médico le informó que estaba embarazada.

Casi tres meses después de la buena noticia, Alessandra y Daniel se enteraron de que estaban esperando un varoncito. Para Daniel este bebé representa una gran ilusión, pues ya experimentó la paternidad con María Victoria y Carlota Valentina, fruto de su matrimonio con Carol Zavaleta y Chiquinquirá Delgado, respectivamente.