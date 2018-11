Elsa Pataky ha disfrutado al máximo del Puente de Todos los Santos. Hace apenas cuatro días, la actriz y sus tres hijos, India Rosa, Tristan y Sasha, celebraban la fiesta de Halloween disfrazándose de de todo tipo de personajes (la muerte, un dragón, una calabaza...). Pero no todo eran chuches, sustos, trucos o tratos. La intérprete también ha aprovechado para hacer divertidos planes en familia, tal y como suele ser habitual entre los Hemsworth Pataky. Sin embargo, en esta ocasión ha habido una ausencia destacada: la de Chris, que se encuentra en la India rodando una película.

Con todo, Elsa y sus tres hijos acudían al mercado de Byron, ubicado muy cerca de su casa de Byron Bay (a pocos minutos, en realidad) dispuestos a pasar una jornada de lo más aventurera. Nada más llegar, la familia se encontraba con un puesto en el que se ofrecían 'Spanish doughnut' (que significa rosquillas), así como dulces portugueses y otras tradicionales recetas caseras elaboradas con ingredientes naturales y productos orgánicos. El cartel llamaba tanto la atención de la actriz que no pudo evitar grabar el momento. Quiso además dejar claro que las rosquillas no eran tales, sino churros, los castizos y célebres churros 'made in Spain'.

Con el misterio de los churros resuelto y los pequeños Tristan y Sasha observando admirados cómo se elaboraban estas recetas, la familia puso rumbo a otra zona de la feria, situada al aire libre. Tocaba entonces disfrutar de un espectáculo teatral que siguieron con atención los tres pequeños, de seis (India Rose) y cuatro años (los gemelos). Pero lo mejor estaba por llegar. En otro de los stands les esperaba la arcilla, lista para ser moldeada, así que Elsa Pataky y sus hijos se sentaron y trataron de dar forma al barro y convertirlo en tiburones, ballenas, flores y demás figuritas. Muy concentrados en su tarea, los cuatro quedaron finalmente satisfechos con el resultado de su trabajo, a juzgar por las imágenes que colgó la española en sus redes sociales.

Como los Hemsworth Pataky son muy activos y ya llevaban demasiado rato sentados, disfrutando del teatro y de la plastilina, así que decidieron que era hora de trepar por los árboles, una afición que adoran, tal y como su madre dejaba claro junto a una bonita imagen en la que aparece muy sonriente, rodeada por India Rose, Tristan y Sasha mientras estos se afanan en lograr su objetivo demostrando gran habilidad. No es de extrañar, ya que la familia está acostumbrada a convivir rodeada de la naturaleza. Por ello, a nadie sorprende que la última actividad de esta jornada inolvidable y diferente para los tres pequeños fuera un largo paseo a caballo con mamá.

En las imágenes se percibe además cómo uno de los gemelos de Elsa tiene el brazo derecho vendado y en cabestrillo. El pequeño sufrió hace unos días un percance que le obligó a ir al hospital. "Nadie te advierte de lo mucho que duele cuando tus hijos se hacen daño", escribió entonces Elsa Pataky en su cuenta personal de Instagram junto a una instantánea en la que aparecía su hijo en brazos de su padre, con una mano vendada y unas gafas de sol.