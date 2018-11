No sólo Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, cuenta con una trayectoria profesional desarrollada frente a las cámaras, los focos y las claquetas. Si la duquesa de Sussex se hizo un nombre en el mundo de la interpretación gracias, entre otras cosas, a su papel protagonista en la serie Suits, ahora es el turno de una de las exparejas del Príncipe, también actriz, pero que hasta el momento no había logrado un papel protagonista en una serie de televisión de primer orden. Se trata de Cressida Bonas, novia del duque de Sussex durante dos años, que va a debutar en The White House Farm Murders (Los asesinatos de la Granja Blanca), ficción que verá la luz el año que viene.

La prensa internacional se ha hecho eco del fichaje de Cressida Bonas, quien interpretará a la hija de una familia asesinada en esta serie del canal británico ITV basada en un asesinato quíntuple ocurrido en una finca de Essex. Junto a ella estarán dos conocidos actores de la aplaudida y famosa ficción Juego de Tronos, que en 2019 se despide de sus seguidores con la emisión de su última temporada. Por un lado, Alfie Allen -Theon Greyjoy en Juego de Tronos- y Mark Addy, que dio vida, curiosamente, a un rey en la ficción de aventuras y guerras dinásticas, al rey Robert Baratheon.

Cressida lleva años dedicándose al mundo de la interpretación. Se licenció, primero, en danza en la Universidad de Leeds -la misma en la que estudió otra exnovia de Harry, Chelsy Davy- y se formó posteriormente en el Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Greenwich. Al mismo tiempo, participó en varias obras de teatro de Allan Bennett y Tennessee Williams fuera del West End. En 2009 debutó en televisión, aunque con un pequeño papel, en la serie Trinity. Su primera película llegaría el año pasado, cuando formó parte del elenco de Tulip fever. Pero por si eso fuera poco, Cressida Bonas también compagina su faceta como actriz con la de modelo para marcas como Burberry. Es, además, muy activa en las redes sociales, en las que cuenta con cerca de 37.500 seguidores.

Pese a que pusieron fin a su relación en 2014, Cressida y el príncipe Harry mantienen una excelente amistad. Tanto es así que la actriz fue invitada a la boda del duque de Sussex con Meghan Markle, el pasado 19 de mayo, así como a la de Eugenia de York con Jack Brooksbank, el 12 de octubre. La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson fue, de hecho, quien presentó en su día a Cressida y al príncipe Harry. No en vano son grandes amigas. Puede que por eso a Eugenia no le importara que la intérprete se 'colara' en las fotografías oficiales de su enlace, en las que aparece tomándose un 'selfie' en Royal Lodge, el lugar en el que se celebró la última recepción del gran día.

