Cientos de celebridades han abierto sus corazones a El Gordo y la Flaca a través de sus 20 años de historia. Incluso, algunos como Thalía han encontrado en sus presentadores, Raúl de Molina y Lili Estefan una increíble conexión, al punto que esta se ha transformado en una amistad que perdura con el tiempo. En entrevista con Gelena Solano, reportera del programa, la intérprete de Habítame Siempre habló sobre la conexión tan especial que tenía con Lili Estefan, a quien conoció hace más de 20 años.

“Ha sido una conexión de muchos años con El Gordo y la Flaca, especialmente con ‘El Gordo’, que lo conocí antes y que él andaba de paparazzi y terminé haciéndome gran amiga de ‘La Flaca’. A ‘La Flaca’ yo la amo, es hermosa, es bella… Siempre guardo esos recuerdos antes de cualquier chisme y cualquier cosa”.

Curiosamente, la amistad con Lili Estefan llevó a Thalía a conocer a dos de los grandes pilares de su carrera musical. La cantante de 47 años reveló que, gracias a su amiga, se encontró con Emilio y Gloria Estefan, quienes eran fans de las telenovelas que protagonizaba en la década de los noventa. “La amistad con Lili surgió porque ella tenía un programa de radio. Entonces yo fui a su show en aquella época, en la época de Marimar (1994). Ella fue la que me dijo que sus tíos (Emilio y Gloria) veían la novela y que les encantaba. Ella me presentó con Emilio y él me hizo Piel Morena y Amor a la mexicana… Entonces fue esa conexión y dentro de todo eso, nos hicimos amigas”.

Solano le preguntó a Thalía que, si en alguna ocasión había hablado con la presentadora acerca de las notas que salían de ella en el show, y la cantante de origen mexicano reveló que sí ha habido ocasiones en las que se ha acercado a ella y le ha dicho; “¡Te pasaste ahora sí!”. Pero su amistad es más fuerte que eso y no tienen problemas, además de que ella entiende a la perfección cómo es el trabajo de su amiga.

Bellos recuerdos de hace 18 años

En esa misma entrevista, la artista recordó la cobertura que El Gordo y La Flaca tuvo acerca de su boda, realizada en diciembre de 2018. La también actriz contó entre risas que Raúl de Molina tuvo la mejor toma de la ceremonia religiosa de su enlace con Tommy Mottola, celebrado en la catedral de San Patricio, en Nueva York.

“Hacía un frío tremendo ese día… no sé cómo Raúl se metió al edificio de enfrente, entre unos jardínes que ahí había, y de ahí él agarró el mejor shot de mi boda… se veía la catedral, el vestido, todo. Me acuerdo que una vez le hablamos para pedirle el shot que hizo de la boda, realmente quedó bellísimo”.