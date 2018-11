Aracely Arámbula sobre su romance con Luis Miguel: "Fue una verdadera historia de amor"

Aunque mucho tiempo ha pasado desde que su romance con Luis Miguel terminó, Aracely Arámbula hablo de su relación con el padre de sus hijos como pocas veces lo hace. La actriz mexicana confesó que no le gustaría que su historia de amor con el cantante mexicano fuera llevada a la ficción, específicamente en al segunda temporada de la serie de Luis Miguel. “A mi me gustaría que no sacaran mi historia, fue una historia tan hermosa, una verdadera historia de amor, bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla -y no quiero decir que yo quiera contarla- pero yo la conozco, la se, la sabemos los dos, y la sabe mi familia, la sabe nuestra gente cercana. Una historia tan hermosa que esa historia sería una verdadera y gran historia, mejor que de una telenovela”, expresó la Chule en una conversación a corazón abierto con Jorge Bernal, el presentador de Suelta la Sopa.

Arámbula explicó los motivos por los que ella no quiere compartir públicamente su romance con el Sol de México. “No me interesa plasmarla, además como no está en mis manos, los escritores luego ponen diferentes cosas y cambian y hacen -la historia- a su manera y realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocara para que no le hicieran mal y yo preferiría que no saliera nada y el puede sacar todo lo que quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a mi a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco y no quisiera que saliera tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia pero hay cosas que se tienen que respetar porque estamos incluyendo ciertos nombres, yo también soy artista y entonces tiene que tener una autorización”.

La actriz que dio exitosamente vida a La Patrona también expresó que en caso de que ella pudiese revisar la historia que se quiere contar de su sonada relación con el interprete entonces a lo mejor podría autorizar que la mencionaran. “Si a mi su gente me hablara y me explicara y veo la historia que me gusta y que es parecida a la realidad pues con mucho gusto, no quiere decir que no, pero ellos no se acercaron a mi y ojalá que no salga nuestra historia”.

En la primera temporada de Luis Miguel la Serie, se abordan los orígenes del cantante, su infancia, su vertiginoso éxito, la compleja relación con su padre, Luisito Rey, la misteriosa desaparición de la madre del cantante, Marcela Basteri, y sus primeros amores. Se espera que para la continuación de este éxito televisivo, que estuvo a cargo de Telemundo y Netflix, se aborden los grandes amores del interprete de “La Incondicional” entre ellos la relación que sostuvo con Myrka Dellanos, Daisy Fuentes y Mariah Carey.

Fue en 2005 cuando las primeras imágenes de Luis Miguel y Aracely Arámbula salieron a la luz, posteriormente se supo que esperaban su primer hijo juntos. En marzo de 2007 la entonces pareja presentó en ¡HOLA! a su primogénito Miguel y en julio de 2008 anunciaron que esperaban a su segundo bebé al que llamaron Daniel. La relación entre las dos estrellas no prosperó.

Hace tan un par de días Aracely Arámbula fue vista con Arturo Carmona, aunque nunca se confirmó, al parecer tuvieron un romance en 2011 cuando participaban en la puesta en escena Perfume de Gardenia. A casi siete años de aquel noviazgo, Arámbula y Carmona han sido vistos en varias ocasiones juntos desatando rumores de una posible reconciliación.