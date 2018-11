La mayoría de los famosos pasó una noche muy divertida entre fiestas, disfraces y dulces. Y parece que Luis Miguel no fue la excepción en esta celebración. En las redes sociales circula una fotografía del cantante mexicano en lo que parece ser una fiesta de Halloween con mucho estilo. En la imagen, El Sol se nota muy sonriente en un exclusivo bar de Miami, en donde pudo haber pasado una noche bastante divertida.

La foto en cuestión pertenece a la usuaria de Instagram Campanillacg, una bar tender en Miami, que posó muy divertida junto a Luis Miguel durante la celebración del restaurante Bâoli Miami, según la ubicación de su fotografía. Luis Miguel sonrió para la cámara después de que la chica le obsequiara un beso en la mejilla, que dejó marcado con su labial carmín. Al parecer, el lugar celebró el Halloween con una noche de Cannibal Geishas. "Sólo hay una regla... cazar o ser cazado", explicaba la chica horas antes de la fiesta. Por ello, la joven porta un vestido rojo y tiene la cara maquillada del mismo color, con lo que simula sangre por su estatus de geisha caníbal.

Luis Miguel coincidió con la chica en la barra del lugar, pero más allá de una nueva conquista como muchos empezaron a especular, se trata de una fan que no perdió la oportunidad de tomarse una divertida foto con él. El Sol optó por no disfrazarse esta noche y apareció en el lugar con un habitual look de traje oscuro a rayas. Para dar un aire más casual, Luis Miguel llevó la camisa azul claro desabotonada en la parte superior y sin corbata. "¡Es amigo de un amigo! Por eso lo conocí", explicó la joven a sus amigos en los comentarios de su foto en Instagram.

Luis Miguel, cada vez más cercano a sus fans

Después de concluir con una exitosa serie de conciertos, Luis Miguel parece estar relajándose en Miami. Días atrás, el cantante dio mucho que contar cuando en una de sus presentaciones besó a una fan en la boca. La chica, que burló la barrera de seguridad que separaba al público del intérprete en el estadio de Béisbol Beto Ávila, en Cancún, para abrazarlo y después plantarle un beso que El Sol correspondió. La joven, emocionada, no sólo protagonizó el beso que muchas chicas desean desde hace años, también bailó y cantó con él de lo más contenta; todo mientras sonaba de fondo el tema Sabes una cosa, que en todo momento estuvo amenizado con música de mariachi.

Por si fuera poco, Luis Miguel se convirtió en una imagen llena de ternura cuando una de sus fans más jóvenes también compartió el escenario con él. Cuando le acercaron a la pequeña, el cantante la tomó entre los brazos mientras ella lo sujetaba del cuello para no soltarlo por ningún motivo. Luis Miguel había convivido con su público infantil, pero nunca se le había visto en una imagen tan tierna con una pequeña.