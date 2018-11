Disfrazarse para Halloween es una tarea muy divertida para la que Thalía tiene en su hija Sabrina a la cómplice perfecta. Si el año pasado madre e hija se coordinaron para transformarse en Shaggy y Scooby-Doo, este año no pensaban quedarse atrás para salir a pedir dulces, y juntas pensaron en un disfraz en común que a las dos les gustara. Inspiradas en la serie Stranger Things, la cantante y su hija cambiaron su look para convertirse en Eleven, el personaje que Millie Bobbi-Brown interpreta en la serie de Netflix.

VER GALERÍA

Thalía fue más allá de sólo mostrar su look en las redes sociales y obsequió a sus seguidores un divertido tutorial de cómo disfrazarse. Paso a paso, la intérprete de No me acuerdo detalló los accesorios que usó para su transformación, para la que se guió con una muñeca de Eleven. "¡Me encanta Halloween! ¡Yo podría disfrazarme y maquillarme todos los días! Éste año a mi hija y a mí se nos ocurrió ir de #11 de #StrangerThings. ¡A divertirse que la vida es hoy!", escribió emocionada junto al tutorial de su disfraz.

Notas relacionadas:

- Thalía intenta una nueva rutina de ejercicio que la hace gritar de dolor

- Thalía reveló que la policía detuvo el coche en el que viajaba

Thalía armó su outfit con prendas que ya tenía en casa... o mejor dicho, con ropa que encontró en el clóset de su esposo, Tommy Mottola. "El saco es de Tommy, la playera también", relata la mexicana, quien agregó que la peluca castaña también la tenía en casa antes de Halloween. Para completar su estilo Eleven, Thalía aplicó mucho maquillaje, especialmente debajo de los ojos, para tener la apariencia de la niña en la escena en la que utiliza sus poderes sobrenaturales y sangra por la nariz.

Sabrina, en cambio, parece haber adquirido su disfraz en una tienda, pues el vestido rosado a juego con una chamarra azul y peluca rubia, son iguales a las que Millie utiliza en la serie. Thalía y sus hijos salieron a la calle no sólo para presumir su disfraz, sino también para recolectar la mayor cantidad de dulces posible. Aunque no reveló exactamente de qué se vistió su hijo menor, Matthew Alejandro, el niño se alcanza a notar muy contento con los adornos de la caza y su motín de caramelos.

Thalía, la inspiración de otros para su disfraz de Halloween

Así como Thalía encontró en la serie de suspenso el personaje ideal para su disfraz; sus admiradores se inspiraron en ella para celebrar Halloween. La mayoría de sus fans optaron por imitar el estilo con el que la cantante se hizo viral este año luego de protagonizar el ya conocido #ThalíaChallenge. Un jumpsuit rosado y lleno de flecos, a juego con una cinta que decoraba la melena suelta de la actriz, fue todo lo que necesitaron para ponerse a bailar como el Tiki-tiki como ella. Algunos más se inspiraron en otra versión de la cantante y se vistieron como los personajes de sus telenovelas. No faltaron aquellos que prefieren su faceta como cantante y se disfrazaron de Thalía en los videos Sangre o No me acuerdo.

VER GALERÍA