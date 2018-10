Angelique Boyer está por estrenar el nuevo proyecto de Univision, Amar a Muerte, una serie en la que interpreta a una mujer en busca de una fortuna en complicidad con su amante. Detrás de cámaras, Angelique cuenta con todo el apoyo de su novio, el también actor, Sebastián Rulli, quien desde hace tres años es su compañero de vida al igual que de aventuras. A pocas horas del gran inicio de la serie, Angelique confirmó a HOLA! USA lo mucho que ama a su pareja. "¡Por supuesto que amo a muerte a Sebastián Rulli!", dijo sin dudarlo y muy contenta de tenerlo como novio. "La verdad es que me encanta ir de su mano y no me quiero imaginar con otra persona", agregó feliz sobre su relación que marcha por muy buen camino.

El sentimiento de Angelique Boyer es correspondido por Sebastián Rulli y la prueba son las fotografías que el actor comparte en las redes sociales, en donde también le envía románticos mensajes a su novia. Dispuesto a apoyarla en todos sus proyectos, el actor estuvo presente en la presentación de la serie que protagoniza Boyer. Ahí, convencido de sus sentimientos por la guapa actriz, gritó a los cuatro vientos lo mucho que ella significa en su vida. “Angie es luz, es una persona que le gusta trabajar en equipo, que trata a todos por igual, y creo que nos parecemos en eso. Por eso congeniamos tanto y nada… es un compromiso que vale la pena sentirlo y es un gusto”, expresó Sebastián ante las cámaras del programa matutino de México, Hoy.

Más enamorado que nunca, Sebastián Rulli agregó que Angelique es el amor de su vida. "Tengo la fortuna de estar con una mujer a la que admiro profundamente, independientemente de actriz, como mujer en general, bueno, es un complemento perfecto. Yo estoy seguro que hacemos una pareja, pareja", contó convencido de estar al lado de la mujer ideal para él. Angelique, por su parte, se siente muy agradecida de contar con su compañía en momentos tan emocionantes como el arranque de un nuevo proyecto.

Angelique Boyer y su nuevo papel en la televisión

Además de la felicidad que una nueva serie trajo a la vida de Angelique Boyer, la actriz sabe que detrás del glamour de un protagónico hay una gran preparación y compartió cómo es que logró meterse en la piel de su nuevo personaje. "Me preparé con una coach maravillosa que se llama Victoria Hernández, una primerísima actriz colombiana que normalmente trabaja con Michel Brown. Me empapó de nuevas herramientas, de nuevos estilos, de nuevos matices", contó. La actriz también habló sobre el buen equipo de trabajo que formó con todos los involucrados en esta serie. "Hubo una preproducción muy minuciosa en la que tuvimos oportunidad de conocer a todos nuestros directores hasta hacer un equipo y trabajar de una forma muy seria pero también muy divertida", explicó.

Como actriz, Angelique se enfrenta a todo un reto cada vez que tiene un nuevo personaje entre manos y esta no fue la excepción. "Para Amar a Muerte, mi mayor reto sin duda es interpretar a una mujer que sufre tantos abusos de parte de su madre, es algo muy, muy fuerte", detalló. Y como si tratara de advertir a todos aquellos que quedarán enganchados con la trama, agregó: "Esta historia no ha terminado, no sé cómo vaya a terminar, pero en eso estamos ahorita y es una parte muy ruda". Lo que sí reveló fue que de tener la oportunidad de tener una experiencia del más allá, le gustaría poder comunicarse con su mamá y su abuela.