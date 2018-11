Georgina Rodríguez ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Hace algunas semanas, la pareja de Cristiano Ronaldo compartió una fotografía en las redes sociales en la que aparecía con una larga melena rubia que muchos de sus fans creyeron auténtica. "Probando nuevos looks en el mundo virtual. ¿Qué os parece? ¿Rubia o morena?". La publicación, que no dejó indiferente a nadie, obtuvo más de un millón de 'me gusta' y cerca de 9.000 comentarios. Sin embargo, el verdadero cambio de imagen de Georgina Rodríguez estaba todavía por llegar.

El impactante cambio de 'look' (con trampa) de Georgina Rodríguez

Ha sido este jueves, día de Todos los Santos, cuando la modelo ha estrenado un nuevo estilo, muy en línea con el de la pequeña Eva, la melliza de Cristiano Ronaldo. "Hoy nos hemos peinado igual", ha escrito la pareja del futbolista junto a una fotografía en la que aparecen ambas con el pelo rizado y mirando a la cámara. Junto a ella, un corazón rojo y dos iconos de princesas, con los que Georgina Rodríguez ha dejado claro el amor que siente por la hija del portugués.

El cambio de imagen llega un día después de que la pareja luciera sus terroríficos disfraces coincidiendo con la noche de Halloween. Así, ambos han compartido una instantánea en la que aparecen con máscaras y pelucas junto a Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina. "¿Truco o trato? Good morning in the morning", escribía la modelo en su cuenta personal de Instagram. "Feliz Halloween a todo el mundo", añadía por su parte el luso.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formado una bonita familia numerosa. La novia del delantero de la Juventus ha conseguido lograr un equilibrio perfecto entre su afición por la vida sana y el deporte -tan necesarios en su faceta como modelo- y su papel de madre de familia. Así, ha incorporado a los pequeños de la casa a su rutina de ejercicios diarios, algo que demuestra en sus redes sociales siempre que tiene ocasión. La familia intenta compartir el máximo tiempo posible, ya sea haciendo deporte o acudiendo a partidos de fútbol, como ocurrió hace varios días, cuando disfrutó del juego de la Juventus desde la grada junto a Cristiano Ronaldo, que había sido expulsado. Eso no impidió que todos juntos pasaran un rato inolvidable.