El ex de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, tiene un gran sentido del humor aun cuando se trata de recordar su pasado con la cantante mexicana. En medio de una lluvia de estrellas que los conductores de Despierta América personificaron en un divertido festejo de Halloween, el español sorprendió al público cuando apareció frente a las cámaras del matutino de Univision para bailar junto a Ana Patricia Gámez disfrazada de La Chica Dorada.

En un ambiente lleno de risas y mucha diversión, Colate bailó al lado de la Paulina al estilo Despierta América que interpretaba el tema Mío, con el que se identificó el empresario. "Colate, ¿qué haces aquí?", preguntó Ana Patricia en su papel, sin dejar de mirar a la cámara ni de bailar. "¿Me invitan a su show y tienen a Colate? Se pasan", dice Gámez entre las risas de los demás conductores.

Para imitar a Paulina Rubio, Ana Patricia Gámez usó un vestido de piel sintética con minifalda en color negro. Agregó un maxi cinturón con destellos, medias de red y un abrigo de piel con tonos azules. Para tener el look exacto de la cantante mexicana, la conductora usó una peluca rubia con rizos como los que la intérprete de Me Tienes Loquita luce en el escenario. Un par de gafas que cubrían casi por completo su cara fueron un sello que no podía faltar en esta imitación.

Nicolás Vallejo 'Colate', muy divertido con las imitaciones del programa

Los televidentes quedaron por completo sorprendidos con ver al verdadero Colate en el set, divirtiéndose ante las cámaras y con una participación de lo más relajada cuando debía estar sentado junto a Ana Patricia, que en todo momento estuvo en personaje. Incluso bromeó sobre regresar con la madre de su hijo. "Yo estoy súper feliz... bueno no tanto porque Colate está conmigo", dice Ana Patricia en un ameno video. "Vuelve, vuelve conmigo", agrega el español para después soltar una risa que demostró lo bien que se la estaba pasando en el programa de televisión. En sus redes sociales, Despierta América calificó este encuentro como algo “histórico”, pues la pareja, en la vida real, optó por mantener una distancia amable tras las batallas legales a las que se enfrentaron después de su separación. A pesar de ello, preguntaron a los televidentes si creen que “renacerá el amor”.

'Paulina' y Colate no fueron la única pareja que el show matutino tuvo como invitados. Francisca Lachapel y Alan Tacher personificaron a Jennifer Lopez y Alex Rodríguez en un divertido sketch en el que Alan en su papel, le obsequió un gran anillo de compromiso a Francisca. Karla Martínez y Raúl González imitaron a Thalía y Tommy Mottola. El Chef James y Paola Gutiérrez fueron por un día Gerard Piqué y Shakira. Mientras que Carlos Calderón se convirtió en Maluma.

