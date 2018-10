Luego de que se diera a conocer que Adamari López estaba hospitalizada, su pareja, el coreógrafo Toni Costa se había mantenido en silencio acerca de esta delicada situación. Pero hace unas horas, compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que dejó ver que la familia Costa López está pasando por momento de incertidumbre y preocupación por el estado de salud de ‘Ada’, quien continúa hospitalizada, según informó su agencia representación a People en Español.

VER GALERÍA

Toni, quien se había mantenido al margen sobre la salud de su pareja en las redes sociales, publicó una fotografía en blanco y negro en la que se deja ver pensativo. El también instructor de zumba acompañó la imagen con las siguientes palabras: “Días de reflexión: ‘Aunque vea nubes negras, tengo clara una cosa, que detrás siempre sale el sol’. Gracias Dios, gracias de corazón a todos por sus mensajes, apoyo, cariño y preocupación. ¡Son los mejores!”.

VER GALERÍA

En los últimos días, Toni se ha mantenido enfocado en cuidar de su pequeña Alaïa y a pesar de que no pasan por su mejor momento como familia, el experto en zumba no dejó que el Halloween pasara inadvertido en su hogar. En Instagram Stories, publicó una serie de videos en los que su hija aparece disfrazada de uno de los personajes de la caricatura infantil My Little Pony, con un trajecito azul y una diadema con un cuerno como de unicornio. En otro de los videos, Toni se deja ver conduciendo rumbo al jardín de niños y enseña a sus followers su disfraz, inspirado en los personajes de la serie española La Casa de Papel.

VER GALERÍA

Aunque Toni no dio más detalles sobre la condición de ‘Ada’, su agencia de representación fue contactada por People en Español y además de confirmar que seguía hospitalizada, detallaron que continúa recibiendo tratamiento médico especializado, y que por ello no ha podido regresar a su hogar. La agencia agregó que, a pesar del diagnóstico, la ojiverde de 47 años ‘se mantiene muy positiva deseando pronto recuperarse para regresar a su trabajo Un Nuevo Día en Telemundo’. También dijeron que en cuanto Adamari se sienta mejor, será la primera en dar a conocer la noticia.

Más notas como esta:

- Toni Costa confirma que Adamari López está hospitalizada y Alaïa está triste

- ¿Por qué Adamari López faltó a Un Nuevo Día?

Lo mejor para Adamari y su familia

Sus compañeros en el matutino de Telemundo se han mantenido pendientes de ella y en cada oportunidad que tienen, le mandan saludos y sus mejores deseos para su pronta recuperación. El viernes pasado, Rashel Díaz, colega y amiga de Adamari, explicó a la audiencia que la puertorriqueña seguía hospitalizada debido a una condición respiratoria que empeoró, tras una fuerte gripe. Además de esto, la presentadora de origen cubano habló en nombre de todos los que integran la producción: “Toda la familia de Un Nuevo Día y Telemundo le desea una pronta recuperación a Ada y le mandamos muchos besos, saludos, abrazos, te queremos y te esperamos por acá tan pronto te mejores, además de que estamos orando muchísimo por ti y sabemos que tu familia está al lado tuyo”.