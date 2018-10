Eugenio Derbez es el papá más feliz cuando después de horas de trabajo puede por fin jugar con su hija pequeña, Aitana. La niña, fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo, es muy parecida a papá y no sólo físicamente; sino que también comparten gustos similares que los une mucho más cuando se divierten en casa o en los paseos familiares que presumen en las redes sociales. Aitana está encantada con la música y son justo dos canciones las que le gusta entonar con su famoso papá, según contó él mismo a People en Español. "Una canción más reciente es la de Selena Gómez, I Love You Like a Love Song, Baby”, reveló el comediante y productor mexicano.

La música une a Eugenio con su hija y además de obsequiar esa imagen a sus fans, el también papá de Aislinn, José Eduardo y Vadhir Derbez contó que a Aitana también le gusta una canción contemporánea de la agrupación más famosa de la historia. “La canción que nos gusta cantar más a mí y a mi hija Aitana es All You Nneed is Love, de The Beatles”. Con ello, Eugenio demuestra que su hija menor habla inglés con mucha facilidad, casi tanta como con la que se expresa en español.

En una entrevista con ¡HOLA! TV, Eugenio contó que el primer idioma de la niña es el español. “Le hablamos en español principalmente, y como estamos viviendo aquí y queremos quedarnos aquí, tenemos la regla de que hable español y más adelante, cuando sea el momento, aprenderá inglés”, decía el orgulloso papá cuando su hija tenía sólo meses de edad. Al parecer, el momento legó y Aitana puede expresarse en ambos idiomas y hasta cantar sus canciones favoritas en inglés.

Una vida diferente en Australia

Desde hace unos meses, Eugenio Derbez, Alessandra y Aitana están en Australia. La familia se mudó temporalmente a ese país por motivos de trabajo del actor y productor. Y mientras él se encarga de cumplir con la apretada agenda que lo llevó hasta Oceanía, la cantante y su hija disfrutan de las maravillas del país. Eso sí, cada vez que puede, Eugenio se une a ellas para divertirse en familia.

Con dos proyectos animados en cartelera, Alessandra quedó muy emocionada de ver la cara de su esposo en las salas de cine de la ciudad que por un tiempo será su hogar. "¡OMG! Estás en todas partes, Eugenio Derbez. Ver tu cara anunciada en las salas de cine mexicanas y estadounidenses ya me parece normal, ¿pero venir a encontrarte en los cines de Gold Coast, Australia? Como diría Aislinn Derbez, 'ya la hiciste'", escribió la cantante junto a una fotografía en la que ella y su hija se muestran impresionadas por ver a Eugenio en el cine. "Me llena de orgullo y emoción saber que formas parte de dos grandes proyectos... O sea, ¿qué sigue? ¿Ahora a qué parte del mundo nos vas a llevar? No es queja, amo nuestra vida juntos, amo seguirte a todos lados y amo ser tu esposa. ¡Felicidades, amor! Y que sigas abriendo camino para todos los que vamos detrás", concluyó.

