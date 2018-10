Thalía reveló que la policía detuvo el coche en el que viajaba

Thalía es de las artistas con más interacción en las redes sociales, un medio con el que se mantiene muy cerca de sus seguidores sin importar el lugar en el que se encuentre. Siempre alegre y sonriente, la cantante mexicana actualiza a sus fans con los pormenores de su día a día, publicaciones que ellos esperan con especial emoción para saber qué nuevos lugares visita la también actriz y qué hace en cada uno de ellos. Para algunos fue toda una sorpresa escucharla decir a través de sus Instagram Stories que la había detenido la policía, y bastó con un par de videos para explicar que se debió a exceso de velocidad en su auto, un pequeño inconveniente que no pasó a mayores.

"Híjole, nos paró la policía porque andábamos un poquito rápido", dice la cantante en su primer video, en el que no pierde el sentido del humor y decoró su cara con un filtro de gafas de calabaza que quedaron por encima de los lentes oscuros que llevaba. Aunque Thalía sabe manejar, ella no iba detrás del volante en esta ocasión, como se puede notar en el reflejo de sus gafas. Sin perder la sonrisa, la intérprete de No me acuerdo mostró las luces de la patrulla que le dio la orden de detenerse al conductor. Ella, para mostrar su preocupación se llevó la mano a la boca en un gesto que causó la risa de sus seguidores.

Mietras la cantante esperaba a que los oficiales terminaran su revisión junto al chofer, Thalía continuó con los clips, en los que aseguró que ella no había sido la responsable de este encuentro con la ley. "Así que, si llego tarde, ¡no es mi culpa!", agregó risueña, esta vez con un filtro de pequeños corazones. Bastaron unos minutos para que la dejaran avanzar, mismos que prefirió omitir a sus seguidores para después confirmar que no hubo ningún problema con la policía. "Ya, ya voy en camino. Ya, todo bien", explicó.

Thalía, la más divertida con las publicaciones de sus fans

Thalía no sólo está conectada con sus fans a través de los videos que ella publica, sino que también busca aquellas fotografías y clips en las que sus admiradores la etiquetan. Es ahí en donde se topa con la creatividad de los fans, quienes en estas fechas de Halloween dejaron volar su imaginación para disfrazarse como ella. El disfraz más imitado por sus admiradores es el del Thalía Challenge, que ella misma puso de moda cuando se grabó bailando y cantando para celebrar un número récord de reproducciones de su tema No me acuerdo, a dúo con Annita.

Desde sus perfiles sociales, Thalía republicó las fotografías de algunas personas que aparecen ante la cámara con un jumpsuit rosado y lleno de flecos al mismo tiempo que cantaban y se movían al ritmo del "Tiki-Tiki". Además de este outfit, la gente optó por disfrazarse de los personajes que Thalía interpretó a lo largo de su carrera como actriz. María la del Barrio y hasta Marimar aparecen en las redes bajo la etiqueta de su nombre.

