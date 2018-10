Carlos Ponce parece estar muy emocionado con las fechas de Halloween, tanto que, desde inicios de semana, presumió un disfraz bastante peculiar que lo puso a bailar. El actor y cantante puertorriqueño apareció disfrazado como Scooby-Doo para provocr la risa de sus hijas, Siena y Savannah, de 16 años; y su novia, la reportera mexicana Karina Banda. Carlos logró su cometido en cuanto las chicas vieron el video del actor que se puso a bailar para su perro, Nugget, un golden doodle minatura de color café.

Feliz y al ritmo de Scooby-Doo papá y Dame tu cosita, Carlos mostró sus mejores pasos mientras sus hijas grababan el divertido momento. "Nugget conoce a Scooby-Doo", escribió el actor al lado del video que él mismo compartió con sus seguidores en Instagram, quienes también rieron con la amena actuación de Ponce. La mascota de la familia no parecía entender lo que sucedía con su amo que de un momento a otro se convirtió en un can como él. "Aquí haciendo cualquier 'cosita' para escuchar las risas de Siena, Savannah y Karina Banda", agregó Carlos en la descripción del video. Contenta con el resultado, Karina respondió al video: "Lo veo y vuelvo a llorar de la risa. Pobre Nugget, espero no lo hays traumado para toda su vida. Bueno, seguro ya está acostumbrado a que estamos locos", expresó junto a varios emojis de caritas risueñas.

En su tiempo libre, Carlos Ponce es un hombre de familia que no tiene límite a la hora de divertirse con sus hijos. Además de las mellizas, el actor es padre de Sebastián y Giancarlo, los cuatro fruto de su ex matrimonio con la fotógrafa Verónica Rubio. A la par de los juegos que quedan inmortalizados en video, como el baile al estilo Scooby-Doo, Carlos suele bromear con sus hijos cuando los menciona en las redes sociales. Meses atrás, presumió a su hijo mayor, a quien describió como alguien noble, muy inteligente, "cristiano y soltero". En su descripción aseguró que, a su hijo, quien ya no vive en casa porque estudia la universidad, no le gustaría mucho la idea de aparecer en el timeline de su padre. "Jajaja, me va a matar", dijo Carlos como broma.

Carlos, además, tiene un sentido del humor que comparte con sus seguidores, quienes son testigo de los chistes más simples o creativos que pasan por la mente del actor. Por ello, editó una imagen de Daddy Yankee, en la que recibe una placa por el Récord Guinness como el primer artista latino en alcanzar la posición número uno en Spotify. Ponce cambió el rostro del cantante por una foto suya y en la placa colocó el texto: "Carlos Ponce. Récord mundial. Los peores chistes y memes en la historia", una foto que hizo reír a sus admiradores.

Un papá, además de bromista, cariñoso

Las bromas no son lo único que tiene en mente a la hora de convivir con sus hijos. Su amor por los cuatro chicos es tan grande que haría cualquier cosa por verlos sonreír. El lunes, Carlos reveló la gran sorpresa para su hijo Sebastián, en su cumpleaños número 17. El orgulloso papá le obsequió un auto que estaba descontinuado, pero que logró conseguir en Miami. Sin que el chico lo sospechara, Carlos Ponce lo llevó hasta el lugar en el que se encontró con una inolvidable sorpresa. "Es un niño que tiene muy altas calificaciones, que es muy bueno, muy disciplinado, tengo la posibilidad de regalarle esto y él se lo merece", explicó el feliz papá sobre porqué había decidido darle ese gran obsequio a su hijo.