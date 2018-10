Maite Perroni, la chica sin límites, se confiesa con HOLA! USA sobre su incursión en Hollywood

A 14 años de haber triunfado con RBD, Maite Perroni cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de la televisión y la música. Ahora, la bella Maite acaricia el sueño de incursionar en el cine americano y conquistar Hollywood, tal y como lo han hecho otras de sus compatriotas como Salma Hayek o Eiza González. En esta edición de HOLA! USA, la actriz de 35 años habló sobre las razones que la han llevado a interesarse en la llamada ‘Meca del Cine’, además de conversar sobre su nueva película, Dibujando el Cielo. En este encuentro con nuestra revista, Maite también habla sobre su faceta como cantante, su vida personal y sobre el pilar más importante de su vida, su familia.

Con la perseverancia y disciplina que la distinguen, Maite está decidida a ‘dar el salto’ y llegar a Hollywood, por muy complejo que esto sea en un inicio. “Estoy consciente de que es volver a empezar y no sé a dónde me lleve el camino, tal vez a ningún lado o tal vez a muchos lados. Está muy difícil pero no quiero pensar que no lo intenté”.

Además de tener en mente ese ambicioso proyecto, recientemente se estrenó Dibujando el Cielo, disponible en Estados Unidos y Puerto Rico a través de Pantaya.com, la plataforma de streaming en español. En dicho filme, Maite tuvo su primer papel protagónico en cine y compartió créditos con Iván Sánchez, Ana Layevska, Ximena Romo, Claudia Ramírez y Christian Vázquez. La actriz interpretó a una experta en astronomía que, por su profesión, dejó de lado su vida personal hasta que en un suceso inesperado se encuentra con el amor.

En cuanto a su faceta musical, Maite detalló en nuestras páginas que está trabajando en su nuevo sencillo en género urbano, donde se ha posicionado en las listas de popularidad con su éxito Loca (ft. Cali & El Dandee).

Sus personas favoritas

En este encuentro con nuestra revista, también hubo cabida para conversar sobre las cuestiones más personales, como su relación con el productor Koko Stambuck, a quien conoció en 2013 cuando juntos trabajaron en el primer disco solista de ella, Eclipse Luna. Además de hablar sobre su novio, la artista no dejó pasar la oportunidad de mencionar a sus seres queridos quienes a lo largo de su trayectoria han estado a su lado.

“Mi familia ha sido muy importante en todos estos años; tuve la fortuna de vivir una infancia y adolescencia tranquilas y lejos de las cámaras. Pude disfrutar de cada etapa en donde mis padres me inculcaron la responsabilidad, el compromiso, el respeto hacia los demás, y todos esos valores me han convertido en la persona que habla contigo en este momento”.