Salma Hayek tiene a sus fans intrigados con el nuevo personaje que interpretará ante las cámaras. Aunque no ha dado muchos detalles de la trama que está por filmar, sí lo ha hecho con los looks con los que podría dar vida a una mujer muy distinta a ella. En el camino por encontrar las características que más se adapten a su personaje, Salma se convirtió por breves momentos en rubia. Con la ayuda de una peluca de larga cabellera, la mexicana posó con diferentes muecas para mostrar cómo luce en su versión más rubia.

"Experimentando diferentes looks para una película me transformé en este personaje", explica divertida sobre las distintas caras y poses que compartió con sus más de ocho millones de seguidores en Instagram. Aunque a muchos les gustó esta versión de Salma, quien suele lucir una larga melena negra, la peluca no los convenció y no será el look elegido para su próxima cinta. "Al final decidimos irnos en otra dirección, pero creo que vale la pena compartirla con ustedes", explicó la esposa de François-Henri Pinault.

El color del pelo no es lo único que Salma y los productores de la misteriosa cinta, que podría ser Limited Partners, evalúan en la apariencia de la originaria de Veracruz. La semana pasada, la actriz de 52 años hizo una publicación similar a la de su peluca rubia, para mostrar al mundo cómo se vería si tuviera los ojos claros en lugar de negros. Con la ayuda de lentes de contacto, Hayek cambió el estilo de su mirada por una de color miel. También se aseguró de tener en mente cómo se vería si sus ojos fueran verdes o azules. "Experimentando un nuevo color de ojos para el personaje de mi nueva película", escribió junto a un collage de sus ojos en distintas versiones.

Lejos de pruebas de maquillaje y guiones de un nuevo personaje, Salma Hayek disfruta al máximo su vida familiar. La actriz dejó los compromisos laborales a un lado para pasar una tarde junto a su hija Valentina, a quien le heredó una de las enseñanzas que más valora de su infancia. "Mi padre me enseñó a bucear a los 10 años, yo le enseñé a bucear a mi hija a los 10 años. Espero que cuando sus hijos cumplan los 10 y ella les enseñe a bucear, todavía puedan disfrutar de los bellos regalos que nos ofrece el mar", escribió desde lo más profundo de su corazón.

El buceo es una actividad que requiere de gran esfuerzo físico, pero no es exactamente la que ayuda a Salma a mantener su figura. Tal como ella lo publicó en otro de sus videos de Instagram, prefiere las caminatas tranquilas y, si es acompañada de sus perros, ¡mucho mejor! "Esta es mi versión de hacer ejercicio y estos son mis entrenadores", explicó con humor luego de publicar un video en donde camina de lo más cómoda con sus mascotas.

El look más rubio de Salma podría servirle como inspiración para Halloween, una fecha que ella disfruta mucho. Aunque en sus publicaciones anteriores dio un adelanto de un posible disfraz de bruja, su identidad para estas fechas aún está por verse. A la par, Salma, orgullosa celebra una de las tradiciones mexicanas más coloridas: el Día de Muertos, de la que estuvo más cerca días atrás, cuando se encontró con los personajes de la cinta animada, Coco, en Disneyland París. "Gracias, Coco por compartir nuestra cultura en todo el mundo", expresó al lado de la imagen en la que besa en la mejilla una figura de Miguel, el personaje principal de la trama.

