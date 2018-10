Elsa Pataki sabe que tener hijos pequeños en casa es una alegría muy grande, pero también una responsabilidad que debe multiplicarse para asegurar su bienestar. Elsa y su esposo, Chris Hemsworth, forman una de las familias más tiernas de Hollywood integrada por su hija de seis años, India Rose; además de los mellizos de cuatro años, Tristan y Sasha. A pesar de los esfuerzos que los Hemsworth hacen, es imposible que por diversos motivos un niño no visite el hospital, una experiencia que la actriz española vivió este fin de semana y que la hizo expresar un mensaje de preocupación con el que sus seguidores se sintieron muy identificados.

"¡Nadie te advierte lo mucho que duele cuando tus hijos se hacen daño!", escribió Elsa en su publicación más reciente en Instagram, la cual acompañó con una foto que de inmediato llamó la atención por un vendaje en la mano de su hijo. En la imagen se aprecia a su esposo, Chris Hemsworth, cargando al pequeño, de quien se desconoce la identidad. El niño de cuatro años de edad se encontraba en una sala médica mientras usaba las gafas de sol de papá, y en la que parecía estar de un accidente que, a juzgar por las palabras de Pataki, alarmó a los padres y causó en ella un dolor tan grande por ver a su hijo en una situación similar.

Elsa no dio muchos detalles sobre lo que sucedió horas antes de tomar la fotografía, que bien pudo haber sido un golpe, un rasguño o alguna picadura de insecto. Tampoco comentó si el pequeño sólo tenía vendada la mano o si necesitará cuidados especiales para su lesión. Lo que sí reveló que su hijo es igual de valiente que papá. Más tranquila y a modo de broma, la actriz de Fast & Furious agregó el hashtag "No me mires", que coincide con la pose del niño, quien además de las gafas que pudieron servir para cubrir las lágrimas de su carita, miraba en una dirección diferente a la lente de la cámara de mamá.

Elsa Pataky, mamá de tiempo completo

Con el fin de disfrutar cada uno de los momentos de sus hijos durante infancia, Elsa Pataki optó por llenar su agenda con compromisos familiares y pausó la mayoría de sus proyectos laborales. Es así como la actriz encuentra la mayor paz y tranquilidad en su hogar en Australia, en donde lleva una vida bastante familiar de la que suele compartir algunos detalles en sus redes sociales en los que destacan los paisajes verdes de la naturaleza.

Días atrás, Elsa y sus hijos visitaron un refugio de animales, del que obsequió una serie de fotografías de lo más tiernas. Madre e hijos acudieron para brindar un poco de cariño a los animales que se encuentran a la espera de ser adoptados. Mientras llega ese día, la actriz y sus pequeños ayudan a cuidar de ellos, no sólo con aportaciones económicas, sino con estas muestras de solidaridad. "Hay tantos que necesitan un hogar. Adopta uno o ayúdanos a cuidarlos", expresó Pataki a sus seguidores, quienes pudieron ver el lado más amable de la familia.

