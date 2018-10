Cada gala de Nuestra Belleza Latina (NBL) es algo especial para Alejandra Espinoza, pero la emisión del pasado domingo tuvo un invitado inusual al que se acercaba en cada oportunidad que tenía y lo llenaba de tiernos cariños… ¿de quién se trataba? Nada más y nada menos que de su hijo, el pequeño Matteo Marrero, quien estaba sentado en las primeras filas del público y veía con ilusión a su mamá en acción frente a las cámaras.

Matteo parecía fascinado con el foro de Nuestra Belleza Latina, y cada vez que la producción del show se lo permitía, Matteo se acercaba a su mamá para tomarse fotos y hacer recuerdos inolvidables. El niño de 3 años no estaba solo, sino bien acompañado por los padres de ‘Ale’, doña Rosa María y don José, quienes cuidaban de su nieto cuando su hija regresaba a cuadro.

En cada corte, Alejandra se acercaba a la primera fila para saludar a sus papás y a su hijo, quien estaba atento a cada uno de sus movimientos. Al igual que Matteo, los papás de Alejandra disfrutaron de la cuarta gala de Nuestra Belleza Latina y no perdieron detalle del desempeño de su hija, quien por primera vez figura como conductora de este programa.

Para la modelo, presentarse como host del show es algo sumamente especial, pues hace 11 años ella estuvo en el lugar de las concursantes disputándose la codiciada corona. Después de semanas de preparación en la mansión de NBL, en mayo de 2007, la originaria de Tijuana, Baja California, se alzó como la ganadora del certamen de belleza y desde entonces es uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana.

En la edición de agosto de HOLA! USA, semanas antes de que arrancará el programa, Alejandra habló sobre lo emocionada que estaba por ser parte de NBL, el programa que la lanzó al estrellato. “Es una bendición. Más feliz no podría estar. Es como si me estuviesen otorgando otra corona, la única diferencia es que ahora me siento más preparada".

La ilusión de tener un hijo más

La presentadora y su esposo, el coreógrafo Anibal Marrero, no pierden la esperanza de darle un hermanito a Matteo. Recientemente, ‘Ale’ contó a People en Español que recibió un mensaje divino en el que le aseguraban que pronto harían realidad ese sueño. Espinoza, de 31 años, relató que ella y su marido acudieron a un servicio religioso en una iglesia en la que nadie hablaba español. Al terminar la misa, el pastor les pidió que se acercaran y les dio un mensaje que los dejó sin aliento: “Nos dijo que no estuviésemos nerviosos (de estar en Los Ángeles). 'Todas las cosas por las que ustedes vinieron se las voy a dar'. Eso es palabra de Dios”.

Alejandra recordó las palabras que les dijo el reverendo quien les aseguró que tendrían otro bebé: “’Su familia se va a hacer más grande. No te puedo decir en qué momento, pero ten fe en lo que te estoy diciendo’”.