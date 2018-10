El buen humor de Thalía dejó una marca este año cuando, con una actitud muy alegre, la cantante se convirtió en un reto viral. Con las ya muy conocidas preguntas -"¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?"-, y un baile con el que presumía un jumpsuit rosado y lleno de flecos, Thalía inspiró sin querer un nuevo disfraz para este Halloween, que muchos de sus fans ya empiezan a presumir a través de las redes sociales. Feliz de ver la reacción de sus seguidores, la actriz es también la mejor cómplice de estas creaciones que replica en su propia cuenta de Instagram, en la que celebra que el llamado Thalía Challenge sigue vigente.

La creatividad es una pieza clave para este divertido disfraz que en las imágenes de los fans de Thalía se aprecia que van desde lo más sencillo a algo mucho más elaborado. El inconfundible jumpsuit va acompañado de un estilo en el pelo que muchos optaron por llevar en una cola de caballo alta como la cantante, o bien en ondas sueltas pero con una banda en la frente, como mostraba la mexicana en el video original. El bolso y los aretes son suficientes para completar este outfit, que anima a quien lo usa a bailar de un lado a otro para que los flecos del mono tengan movimiento.

Por la temporalidad, el disfraz de Thalía Challenge es uno de los favoritos de sus seguidores; sin embargo, los personajes que la actriz interpretó a lo largo de su carrera en la televisión también están presentes a la hora de elegir un personaje del cual disfrazarse. María la del Barrio es otro de los favoritos de esta época, inconfundible por la ropa desgarrada, una abundante cabellera y una gorra con picos con la que Thalía dio vida a una joven pepenadora.

En los videoclips de sus éxitos también hay mucha inspiración, como encontró una de las admiradoras de Thalía, quien eligió vestirse como la cantante cuando filmó el video de Sangre. "¡Wow, te quedé idéntica!", comentó Thalía en la foto que compartió en sus Instagram Stories. Y, para disfraces entre amigas, las chicas encontraron en el tema No me acuerdo, a dúo con Anitta, el mejor traje de Halloween.

A la espera del disfraz de Thalía

La época de Halloween es de las más esperadas de Thalía, pues al igual que sus fans, da rienda suelta a la imaginación para disfrazarse. Divertida como siempre, la cantante se prepara para esta época con antelación, y aunque mantiene en secreto sus ideas para el 31 de octubre, sus fans ya no pueden esperar a ver el disfraz de este año. En 2017, Thalía cumplió una meta que tenía pensada desde hace años, pues quería disfrazarse de Shaggy, pero no encontraba quién se disfrazara de Scooby Doo. "¡Por fin tuve un cómplice que me hiciera compañía para ser Shaggy de Scooby-Doo... ¡¡mi hijita Sabrina!! ¡¡Siempre quise disfrazarme de Shag pero no encontraba eco!! ¡Fiestón infantil, pero la que se divirtió como niña fui yo!", escribió en ese entonces la también mamá de Matthew Alejandro. Un día después, la esposa de Tommy Mottola dejó atrás a Shaggy para convertirse en Wonder Woman. "Ayer #Halloween para niños, hoy Halloween 'Clasificado R'. ¡¡Feliz Halloween!!", bromeó sobre su segundo disfraz.

