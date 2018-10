Desde que se enteraron de que se convertirían en padres de gemelas, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no han dejado de hacer planes para tener todo listo para la llegada de las bebés. Hace unas semanas, la conductora de televisión reveló que ya tenían en mente algunos nombres para sus hijas, pero que solo tenían la certeza de uno de ellos y que les faltaba el otro.

Jacky y su marido estaban seguros de Emilia, pero aún tenían que definir el otro y estaban contemplando varias posibilidades. “Un nombre que tenemos es Emilia y el otro Martín lo decide, todavía no…”, contó en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy. Por supuesto, ya tiene una lista de nombres para elegir el otro que falta, detalle que ella misma compartió durante esta charla. “Estamos entre Camila, Paula, Alexa, no sabemos bien…”, aseguró.

Pues bien, este fin de semana parece que ella y Martín ya han puesto las cartas sobre la mesa y se han inclinado por el nombre de Paula para su otra gemelita. A través de su cuenta de Instagram, Jacky compartió una fotografía en la que presumía orgullosa su embarazo y compartía con sus followers los nombres para las niñas: “Para los que me preguntan cómo van creciendo mis nenas… Creciendo por segundo mi Emilia y mi Paula”.

En la imagen, Jacky se deja ver con un bikini blanco con una bata negra, un sombrero negro y unas gafas de sol, mientras acaricia tiernamente su barriguita. En solo unas horas, la encantadora instantánea acumuló más de 180 mil me gusta, convirtiéndose en una de las imágenes más dulces de todo su embarazo.

¿Y para cuándo nacen las niñas?

Jacky podría estar en la recta final de su embarazo, pues asegura que sus pequeñas Emilia y Paula podrían llegar en diciembre. “Yo creo que va a ser diciembre, ellas deciden, pero yo creo que va a ser diciembre…”, aseguró. En estos momentos, la actriz de 38 años se mantiene enfocada en cuidar de su salud y de su familia. También ha tenido tiempo para disfrutar del cariño de sus seres queridos, pues ha estado de festejo en festejo con los múltiples baby shower que le han organizado sus familiares, sus entrañables amigos o sus colegas del trabajo.

Aunque han sido unos meses muy felices, Jacky confesó que vivió momentos de angustia cuando el doctor le dijo que una de las niñas podría nacer con Síndrome de Down. Jacky contó cómo fue que se enteró de esa noticia: “Me saqué un estudio para checar cómo venían las bebés y me asustaron a la hora de que el resultado salió positivo en cuanto a Síndrome de Down; pero positivo por el riesgo, porque conforme pasa la edad hay más riesgo”.

El esposo de Jacky, Martin Fuentes, explicó exactamente cómo ocurrió todo en una entrevista para el programa Suelta la Sopa. Detalló que, estando en Estados Unidos, le pidió a los doctores que revisaran todo para asegurarse de sus hijas estaban bien, pero jamás se imaginó que el diagnóstico encendería una alarma. “El rango estaba en 91 y para decir que ya hay un indicio es de 92. O sea realmente te alarman. Así son los americanos”. Por fortuna, al llegar a México los médicos le dijeron que no había de qué preocuparse. “Vinimos aquí a México y me dijeron ‘no, no hagan caso’”, recordó Fuentes.