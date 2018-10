¡Cómo han crecido! Mira lo grandes que están los hijos de Angélica Vale

¡Qué rápido crecen los niños! Parece que fue ayer cuando Angélica Vale nos presumía con orgullo que se había convertido en madre por primera vez… Seis años después, la actriz mexicana comparte en sus redes sociales lo grandes que están sus hijos, Angélica Masiel, de 6 años, y Daniel Nicolás, de 4. Otto Padrón, el papá de los pequeños, también suele publicar fotos de sus retoños y en esta ocasión ha sido él quien nos ha sorprendido con una nueva imagen de los niños, dejando ver lo grandes que están.

En la instantánea, Angélica y Daniel se dejan ver abrazados y tan unidos como siempre con una gran sonrisa posando directamente hacia la cámara. Los chicos son el fiel retrato de sus padres -sobre todo Angeliquita- quien cada día más se parece a su famosa mamá, e incluso podría seguir sus pasos dentro del mundo del entretenimiento.

En julio pasado, la niña debutó en la pantalla chica con una participación especial en la telenovela Y Mañana Será Otro Día, protagonizada por Angélica Vale. Aunque la actuación de la pequeña fue breve, para Angélica y su familia fue algo sumamente especial ya que marcó el debut de la pequeña en la televisión. En su primera aparición en televisión, Angélica Masiel personificó a la hija del personaje que su mamá hacía en el melodrama, en el cual compartió créditos con Alejandra Barros y Diego Olivera.

Orgullosa de la aparición de su hija en la televisión, Angélica usó sus redes sociales para publicar una imagen de su hija interpretando su papel y escribió: “¿Les gustó el debut de mi hija Angélica Masiel en la novela Y Mañana será otro día ayer? ¡Jaja!”.

¿Problemas en el paraíso?

En más de una ocasión, la actriz de 42 años ha enfrentado rumores sobre una posible separación de su marido, Otto Padrón. En abril pasado, ante las cámaras de Univision, la también comediante habló sobre esta delicada situación y desmintió todo lo que dijo acerca de su marido. “Cuando tienes una relación como la que yo tengo con mi marido, de comunicación y de respeto, de verdad, pues no es algo que te afecte. Porque sabemos dónde estamos parados los dos. Me reí mucho al principio, pero después me dio mucho coraje que le dijeran mantenido. Pobre, mi marido si algo peca es de adicto al trabajo”.

Con el humor que la caracteriza, ‘La Vale’ dijo que probablemente ese rumor surgió debido a su regreso a las telenovelas. “Yo podría llegar a divorciarme si quisiera, pero ojo, no quiero. Pero mantenido y agresivo, te juro que no. Entonces, yo creo que esto tuvo que ver un poco con mi regreso, seguro cuando se enteraron de que iba a volver, alguien pensó: '¿Cómo le nublamos eso? Pues digamos que se está divorciando'”.