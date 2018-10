Clarissa Molina está de visita en su natal República Dominicana junto a sus compañeros de El Gordo y la Flaca, con quienes celebra los 20 años del show de Univision. Para ella, es una visita muy especial, no sólo porque regresa a casa con sus sueños cumplidos; sino porque la nostalgia está a flor de piel, además de que siente el cariño de la gente que tanto la ha apoyado. Su público, igual de emocionado que ella, se reunió alrededor del set que la producción montó en Puerto Plata para ser testigos de la magia de la televisión. Al finalizar una de las emisiones del programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina, Clarissa buscó inmortalizar la euforia del público con un video que ella misma tomó con su celular. Y entre los gritos de alegría, la Reina de Nuestra Belleza Latina se tropezó sin darse cuenta. A pesar del accidente, Clarissa no dejó de sonreír y dio un mensaje positivo para quienes presenciaron el momento en vivo y en las redes sociales.

“Señoras y señores, me di tremendo estrellón ayer justo después que pasó el show cuando me quería despedir de todos los que estaban presente. Estaba caminando casi corriendo de espalda, y claroooo me tropecé con el escenario, pero lo importante es que compartí con todos ustedes, me reí de mi misma y sigo riéndome y como dije: si te caes 7 veces levántate 8”, escribió en su cuenta de Instagram en donde publicó el momento exacto en el que paró en el suelo. "Me caí y todo. ¡No importa, lo importante es levantarse!", se le escucha decir en el clip, en el que sonriente, continuó grabando a la gente que no paró de aplaudir cuando se puso en pie.

Sus seguidores, además de reír con ella por el pequeño accidente que la euforia del momento le ocasionó, reconocieron en ella su carisma y la forma en la que se enfrentó al tropezón, que quizá para alguna otra mujer habría sido motivo de vergüenza. "Por eso te sigo en las redes, por tu naturalidad y tu humildad. No te preocupes por un tropezón que mientras sigas así, a ti no se te mueve el piso", escribió una de sus admiradoras. "Eres la mejor. Lo importante es que te levantaste bien y sonriendo", agregó otra fan.

Clarissa Molina, feliz en su país natal

No todo ha sido trabajo en este viaje. Desde que Clarissa llegó al país caribeño, se la ha pasado de maravilla. Junto al staff de El Gordo y la Flaca, disfrutó de una estancia paradisiaca en Playa Dorada, cerca del mar. Al equipo del show los recibieron con una cena en la que los trataron como reyes y que después les permitió mirar un verdadero espectáculo de la naturaleza cuando en el horizonte observaron la luna llena que se reflejaba en el mar. "Hoy apareció esta hermosura de luna llena desde mi tierra República Dominicana. Y tú, ¿desde dónde la miras?", escribió inspirada junto a una foto de aquel momento. Clarissa también tuvo tiempo de ir a la playa, en donde lució su figura con un bikini negro que cubrió con un vestido de playa en color rosa.

