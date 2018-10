La salida de Bárbara Bermudo de las filas de Univision tomó por sorpresa a todos, especialmente a ella. A principios de enero de 2017, la hasta entonces conductora de Primer Impacto no volvió a estar frente a las cámaras del noticiero que conducía al lado de Pamela Silva Conde. Las dudas de por qué había salido de la televisora en la que trabajó durante los últimos 15 años no fueron aclaradas y, hasta el momento, Bárbara se había mantenido al margen de la situación. Sin embargo, en una reciente publicación que hizo en sus redes sociales, la esposa de Mario Andrés Moreno rompió el silencio sobre lo difícil que fue para ella enterarse de que su contrato no había sido renovado.

“Cuando yo salí de Univision no le encontraba sentido a nada y mucho menos lógica”, explicó en un video. "A pesar de que me vinieron las dudas, los malos pensamiento y la angustia, Dios al mismo tiempo me revelaba el propósito, pero yo tuve que tomar la decisión de creerle", dijo, revelando que los días posteriores al gran cambio al que se había enfrentado profesionalmente, fueron complicados para ella y su familia.

Bárbara convirtió ese sentimiento de desesperanza en una nueva oportunidad, tal como lo explicó en su clip. "Ese cambio tan radical y repentino en la vida de mi familia y en mi vida era para bien y tenía un gran propósito. Y hoy les puedo asegurar que sí lo tenía", dijo sonriente. Bárbara compartió sus sentimientos para compartir con sus seguidores el grupo Yo Soy Más, con el que busca, ayudar, orientar , restaurar y “empoderar” la mujer.

“Lo importante es construir y edificar porque Dios usará la obra de nuestras manos para lograr grandes cosas. Y eso es bien importante que nunca lo olvides. Cancela de tu vida todo miedo porque eso es lo que te aleja de lo que Dios tiene para ti", agregó en su mensaje. Y para motivar a sus seguidoras a sumarse a esta iniciativa, les recordó que el miedo debe quedar lejos de sus vidas para que puedan encontrar el camino correcto. Los miedos definitivamente nos paralizan y no nos permiten avanzar y son a veces nuestras propias circunstancias que nos producen miedo y es normal pero entonces tenemos nosotros el poder de vencer esos miedos. Si se te han cerrado algunas puertas confía en Dios porque él va a abrir otras más grandes para ti”, aseguró.

Bárbara Bermudo, una mujer de familia

Tras su salida de Univision, Bárbara Bermudo se alejó unos días de las redes sociales para asimilar el proceso en el que se encontraba. Poco tiempo después, reapareció en la cuenta de Instagram de su esposo, junto a dos de sus tres hijas. Fue cuestión de días para que ella volviera a publicar, y junto a una fotografía a la orilla del mar, se comunicó con sus seguidores. “¡Hola amigos bellos! Me ausente de las redes para estar en la intimidad con Dios, para reflexionar y darle gracias, por tanto. Los tengo en mi corazón y en mi mente, gracias, gracias, gracias y más gracias por todo el amor y sus bellos mensajes. Dios es el dueño de todo, nuestros pensamientos, nuestro destino y sobre todo nuestro futuro. Los quiero mucho”, escribió.

Bárbara se dedicó de tiempo completo al papel de mamá y decora las redes sociales con fotos de sus hijas Mía, Camila y Sofía. Además, inició su faceta como diseñadora de joyas, una empresa que la tiene muy contenta. Sin embargo, el público aún espera con emoción el regreso de Barbara Bermudo a la televisión.