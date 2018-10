La ausencia de Adamari López en las redes sociales y en Un Nuevo Día es bastante notoria, en especial después de que la conductora de Telemundo contara por medio de sus Instagram Stories que no se había sentido bien de salud. A través de un comunicado, los representantes de la puertorriqueña confirmaron a HOLA! USA que Adamari se encuentra hospitalizada y en recuperación. "La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López continúa recibiendo tratamiento médico especializado debido a una condición respiratoria que se le presentó tras una fuerte gripe", dijeron sobre la enfermedad que hasta ahora era todo un misterio.

"Como saben la misma Adamari les comunicó a sus fans a través de su Instagram que había tenido que acudir al hospital: 'Me he sentido súper malita en estos días y no me ha quedado otro remedio que venirme a poner un suero'", agregan en el comunicado en el que replicaron las palabras con las que, a principios de la semana pasada, Adamari informó a sus seguidores sobre su malestar. "Sin embargo, 'La chaparrita de oro' como muchos le dicen se mantiene muy positiva y deseando pronto recuperarse para regresar a su trabajo en Un Nuevo Día, en Telemundo", agregan sus representantes. "Le deseamos una pronta recuperación a Ada y sabemos que cuando se mejore será la primera en comunicarles la buena noticia", finalizaron.

En la emisión de este viernes de Un Nuevo Día, los compañeros de Adamari López compartieron la misma información. “Nuestra querida Adita sigue enferma y está en el hospital recibiendo tratamiento médico especializado debido a una condición respiratoria que se le presentó, esto fue tras una fuerte gripe", explicó Rashel Díaz durante el programa. "Toda la familia de Un nuevo día y Telemundo le desea una pronta recuperación a Ada y le mandamos muchos besos, saludos, abrazos, te queremos y te esperamos por acá tan pronto te mejores, además de que estamos orando muchísimo por ti y sabemos que tu familia está al lado tuyo”, dijo la también amiga de Adamari.

La conductora agregó que días atrás Adamari les había informado que no se sentía muy bien, razón por la que tuvo que ir a ponerse un suero. En sus videos, Adamari apareció con los ojos irritados y llorosos, además de la nariz roja, sonaba constipada. La conductora de 47 años confesó que no le gusta tomar medicina y que un tratamiento que le recetaron le ocasionó náuseas. “Soy la peor para tomar medicamentos y me acaban de dar esa cosa horrenda que se ve ahí, estoy segura de que me voy a vomitar”, dijo antes de tomar la decisión de ponerse por completo en manos de los médicos.

Alaïa, la pequeña hija de Adamari López que extraña a mamá

Los admiradores y amigos de Adamari no son los únicos preocupados por la salud de la también actriz. En casa, su hija Alaïa de tres años, es quien más resiente la ausencia de su mamá, con quien pasa la mayor parte del día. Toni Costa, padre de la niña, confirmó el martes que su prometida estaba enferma y con un video mostró la profunda tristeza que invade a la pequeña por tener lejos a mamá. "¿Estás triste, mi amor?", preguntó, pero la niña no dejó de mirar a través de la ventana del auto sin decir una palabra. "Está triste. Mami está enfermita, se está recuperando y está triste", dijo sin revelar en ese entonces lo delicado de la situación. Sin embargo, Toni mantiene ocupada a Alaïa con actividades fuera de casa que la distraen y que, además, le han devuelto la sonrisa.

